Σε «αγώνα δρόμου» η ΤΙΕΔΑ για την επανεκκίνηση των Ιαματικών Λουτρών Τραϊανούπολης

Η Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση (ΤΙΕΔΑ) ανέθεσε τις μελέτες για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια του έργου, με στόχο την επαναλειτουργία του υδροθεραπευτηρίου ως το επόμενο καλοκαίρι και την αξιοποίηση σημαντικής δημόσιας χρηματοδότησης.

Προετοιμασία για άδεια και εργασίες μέσα στο επόμενο εξάμηνο

Η Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΤΙΕΔΑ) ξεκίνησε την ανάθεση των απαιτούμενων μελετών και επιβλέψεων προκειμένου να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση η έκδοση της οικοδομικής άδειας για το έργο «Λειτουργική Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Υδροθεραπευτηρίου Ιαματικών Λουτρών Τραϊανούπολης». Πρόκειται για κίνηση που στοχεύει στην επανεκκίνηση μιας εγκατάστασης η οποία παραμένει κλειστή επί περίπου επτά χρόνια και θεωρείται στρατηγική για τον τοπικό τουρισμό.

Ο ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία RENEL IKE (θεωρείται ότι ιδρύθηκε το 2009 στη Θεσσαλονίκη), που αναδείχθηκε μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς και εμφάνισε προσφορά στα τέλη Μαΐου. Σύμφωνα με την ΤΙΕΔΑ, η διαδικασία των μελετών θα πρέπει να ολοκληρωθεί τάχιστα ώστε να εκδοθεί η οικοδομική άδεια και να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

«λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης απόφασης για την έγκριση ανάθεσης των απαιτούμενων μελετών και επιβλέψεων, προκειμένου να εκδοθεί χωρίς καθυστέρηση η οικοδομική άδεια του έργου, ώστε να τηρηθούν τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και να μην τεθεί σε κίνδυνο η έγκαιρη εξέλιξη της χρηματοδοτούμενης πράξης».

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΙΕΔΑ, οι μελέτες κρίθηκε ότι πρέπει να συνταχθούν και να υποβληθούν σύµφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία, γεγονός που επιτάχυνε τη διαδικασία ανάθεσης. Η διάρκεια των εργασιών εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί το εξάμηνο, με τον στόχο να είναι η επαναλειτουργία του υδροθεραπευτηρίου το αργότερο ως το επόμενο καλοκαίρι.

Το έργο διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 1,1 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, 277 χιλιάδες ευρώ προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφθεί με δανειοδότηση και ίδιους πόρους της ΤΙΕΔΑ. Η οικονομική συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης υπογραμμίζει την πολιτική βαρύτητα της παρέμβασης για την ανάδειξη του ιαματικού δυναμικού της περιοχής.

Τι σημαίνει για την τοπική κοινότητα

Η επανεκκίνηση του υδροθεραπευτηρίου αφορά άμεσα την οικονομία της περιοχής: αναμένονται οφέλη στον τομέα του τουρισμού ευεξίας, ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων και πιθανή αύξηση της απασχόλησης σε περιόδους αιχμής. Επιπλέον, το έργο εντάσσεται σε ευρύτερες στρατηγικές ανάδειξης των ιαματικών πόρων του Νομού Έβρου και μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες πέραν της θερινής περιόδου.

Χρονοδιάγραμμα: εργασίες έως 6 μήνες, με στόχο λειτουργία το επόμενο καλοκαίρι.

εργασίες έως 6 μήνες, με στόχο λειτουργία το επόμενο καλοκαίρι. Προϋπολογισμός: 1,1 εκατ. ευρώ, με 277.000 ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης.

1,1 εκατ. ευρώ, με 277.000 ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης. Ανάδοχος: RENEL IKE (θεσσαλονικώτικη εταιρεία, ενεργή από το 2009).

Η ορθή και γρήγορη διεκπεραίωση των μελετών και της άδειας είναι κρίσιμη για την αποφυγή καθυστερήσεων που θα έθεταν σε κίνδυνο τη συγχρηματοδοτούμενη πράξη. Η ΤΙΕΔΑ, με την απόφαση του Δ.Σ., επιχειρεί να καλύψει αυτά τα χρονικά περιθώρια, καθώς η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός απαιτούν συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Τουρισμού.

Στοιχείο Ποσό / Κατάσταση Συνολικός προϋπολογισμός 1,1 εκατ. ευρώ Συνεισφορά Ταμείου Ανάκαμψης 277.000 ευρώ Υπόλοιπο χρηματοδότησης Δανειοδότηση και ίδιοι πόροι ΤΙΕΔΑ

Για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες της περιοχής, η εξέλιξη αυτή παραμένει θετική, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νέες καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών ή απρόβλεπτες τεχνικές/διοικητικές δυσκολίες. Η ομαλή υλοποίηση του έργου θα αποτελέσει δοκιμασμένο εργαλείο για την προσέλκυση επισκεπτών και την αύξηση της τοπικής προστιθέμενης αξίας.

Παρακολουθώντας την πορεία των μελετών και την έκδοση της οικοδομικής άδειας, οι τοπικοί φορείς και οι κάτοικοι αναμένουν ενημερώσεις από την ΤΙΕΔΑ για τα στάδια υλοποίησης και την τελική ημερομηνία λειτουργίας.