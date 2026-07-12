Σε αυξημένο συναγερμό η Λευκάδα: κάθε μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά

Η Λευκάδα παραμένει πράσινη αλλά όχι άτρωτη. Οι πρόσφατες εστίες ακόμα και σε κάδους απορριμμάτων υπενθυμίζουν ότι με υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους ο κίνδυνος εξάπλωσης είναι πραγματικός. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες.

Προειδοποίηση για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών στο νησί

Το καλοκαίρι φέρνει υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία, συνθήκες που πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Η Λευκάδα, παρά το γεγονός ότι διατηρεί μεγάλο τμήμα φυσικού πρασίνου, έχει καταγραφεί πρόσφατα να αντιμετωπίζει μικρές εστίες φωτιάς, ακόμη και σε κάδους απορριμμάτων. Αυτές οι περιπτώσεις, αν συνδυαστούν με ισχυρούς ανέμους και ξηρή βλάστηση, μπορούν μέσα σε λίγα λεπτά να μετατραπούν σε ανεξέλεγκτη πυρκαγιά.

Η προστασία των δασικών εκτάσεων και των οικισμών δεν είναι υπόθεση μόνο των υπηρεσιών. Απαιτείται συνεργασία μεταξύ κατοίκων, επιχειρήσεων και φορέων πολιτικής προστασίας για να μειωθεί ο κίνδυνος και να περιοριστούν οι συνέπειες σε περίπτωση συμβάντος.

Αυξημένη επαγρύπνηση σε ημέρες με πολύ υψηλή θερμοκρασία και ισχυρούς ανέμους.

σε ημέρες με πολύ υψηλή θερμοκρασία και ισχυρούς ανέμους. Αποφυγή καύσης υπολειμμάτων κήπων ή τοποθέτηση αναμμένων αντικειμένων κοντά σε ξερή βλάστηση.

υπολειμμάτων κήπων ή τοποθέτηση αναμμένων αντικειμένων κοντά σε ξερή βλάστηση. Άμεση αναφορά κάθε ύποπτου περιστατικού στις αρμόδιες αρχές.

Για τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες της Λευκάδας είναι καθοριστικής σημασίας να γνωρίζουν τις βασικές πρακτικές αυτοπροστασίας και να έχουν σχέδιο απομάκρυνσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι τοπικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, αλλά ο πρώτος κρίκος της άμυνας είναι η πρόληψη στην κοινότητα.

Κίνδυνος Τοπική συνέπεια Μικρές εστίες σε κάδους Ανάφλεξη κοντά σε ξηρή βλάστηση, γρήγορη εξάπλωση Ασυνείδητη ρίψη αναμμένων αντικειμένων Εστία πυρκαγιάς σε κατοικημένες περιοχές ή δάση

Οι κάτοικοι καλούνται να εντατικοποιήσουν τις προφυλάξεις: να μην αφήνουν αναμμένα τσιγάρα εκτός κάδου, να μην προβαίνουν σε καύσεις φυτικών υπολειμμάτων, να απομακρύνουν εύφλεκτα αντικείμενα από τα σπίτια και να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική ή την Πολιτική Προστασία για κάθε ύποπτο γεγονός. Η έγκαιρη παρέμβαση μειώνει την πιθανότητα να χρειαστούν εκκενώσεις ή να προκληθούν καταστροφές σε περιουσίες και οικοσυστήματα.

Η κλιματική αλλαγή και οι ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν αυξήσει τη συχνότητα και την ένταση των πυρκαγιών στη χώρα. Η Λευκάδα μέχρι σήμερα απέφυγε μεγάλες καταστροφές, αλλά αυτό δεν πρέπει να εφησυχάζει. Η τοπική κοινωνία οφείλει να παραμείνει σε επαγρύπνηση ώστε να προστατευτεί ο φυσικός πλούτος και η ασφάλεια των πολιτών.