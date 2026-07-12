Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Λάβαρα του Έβρου

Σημαντικές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος επιχειρούν στο σημείο· η φωτιά βρίσκεται μακριά από οικισμούς αλλά έφτασε κοντά σε κτηνοτροφική μονάδα. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Εμπρησμών μεταβαίνει στην περιοχή.

Ενεργή πυρκαγιά σε αγροτοδασική περιοχή

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 σε αγροτοδασική έκταση κοντά στα Λάβαρα του Έβρου. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί μεγάλες επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και εναέρια μέσα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο σημείο επιχειρούν σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

28 πυροσβέστες

πυροσβέστες μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ

9 οχήματα πυρόσβεσης

οχήματα πυρόσβεσης ένα ελικόπτερο

Οι αρχικές αναφορές σημειώνουν ότι η φωτιά εξελίσσεται σε έκταση που προς το παρόν είναι

"μακριά από κατοικίες"

όμως πλησίασε σε χώρο κτηνοτροφικής μονάδας όπου υπήρχαν μπάλες με σανό. Η ύπαρξη εύφλεκτων υλικών σε κοντινή απόσταση ενίσχυσε την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων.

Εκτός από τα πυροσβεστικά μέσα, στην κατάσβεση συμμετέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των τοπικών φορέων, στοιχεία που ενισχύουν τις προσπάθειες ελέγχου των εμπύρων μετώπων και την προστασία των περιουσιών της περιοχής.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου μεταβαίνει στο σημείο προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Η έρευνα αυτή αφορά τόσο το ενδεχόμενο ατύχημα όσο και τυχόν ποινικές ευθύνες σε περίπτωση εμπρησμού, και αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για την προέλευση της φωτιάς.

Για τους κατοίκους της γύρω περιοχής ισχύουν οι ακόλουθες πρακτικές οδηγίες μέχρι να ανακοινωθούν νεότερα από τις αρμόδιες αρχές:

Αποφύγετε περιττές μετακινήσεις προς την περιοχή των Λαβάρων.

Κρατήστε κλειστά παράθυρα και πόρτες αν βρίσκεστε σε κοντινή απόσταση για να περιορίσετε την εισροή καπνού.

Ενημερώστε άμεσα τις αρχές για τυχόν εστίες φωτιάς που εντοπίζετε ή για κινδύνους σε περιουσίες και ζωικό κεφάλαιο.

Η εξέλιξη της κατάστασης θα καθοριστεί από τις σημερινές επιχειρήσεις κατάσβεσης και τις καιρικές συνθήκες. Όπως επισημαίνει το Πυροσβεστικό Σώμα, η έγκαιρη και συντονισμένη παρέμβαση των επίγειων και εναέριων μέσων αποτέλεσε κρίσιμο παράγοντα ώστε η φωτιά να μην απειλήσει οικισμούς σε πρώτη φάση, ωστόσο η εγρήγορση παραμένει απαραίτητη.

Πόροι Αριθμός / Στοιχείο Πυροσβέστες 28 Πεζοπόρο τμήμα 7η ΕΜΟΔΕ (ομάδα) Οχήματα 9 Εναέρια μέσα 1 ελικόπτερο

Θα ακολουθήσουν νεότερες ενημερώσεις μόλις τα αρμόδια όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος και οι τοπικές υπηρεσίες καταστολής δώσουν περαιτέρω πληροφορίες για την πορεία της φωτιάς και τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας.