Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση πυρόσβεσης στον Αργυρόμυλο Λάρισας

Φωτιά που ξεκίνησε σε χαμηλή βλάστηση επεκτάθηκε σε δασική ζώνη. Σημείο επιχειρήσεων: επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ η έρευνα για τα αίτια αναλαμβάνεται από το ανακριτικό κλιμάκιο.

Συνεχής μάχη με τις φλόγες στον Αργυρόμυλο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις μεσημβρινές ώρες επιχείρηση κατάσβεσης σε έκταση κοντά στον Αργυρόμυλο της Λάρισας, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς που αρχικά εντοπίστηκε σε χαμηλή βλάστηση και στη συνέχεια πέρασε σε δασική περιοχή. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές ή κρίσιμες υποδομές.

Στο πεδίο της μάχης έχουν αναπτυχθεί σημαντικές δυνάμεις: 52 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Επιπλέον, το έργο της κατάσβεσης υποστηρίζεται από υδροφόρες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Χρόνος εκδήλωσης: περίπου 12:45 (08/07/2026)

περίπου 12:45 (08/07/2026) Κανάλια επιχειρήσεων: επίγεια και εναέρια μέσα, υδροφόρες περιφέρειας

επίγεια και εναέρια μέσα, υδροφόρες περιφέρειας Υπηρεσίες διερεύνησης: Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας

Η κινητοποίηση υπογραμμίζει την προτεραιότητα των αρχών στην προστασία της περιοχής, ιδιαίτερα καθώς η φωτιά ξέσπασε κοντά σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου. Η τρέχουσα φάση της επιχείρησης επικεντρώνεται στον έλεγχο του μετώπου και την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων, ιδίως στις ζώνες με δασική βλάστηση όπου ο κίνδυνος εξάπλωσης είναι μεγαλύτερος.

Πόροι Αριθμός Πυροσβέστες 52 Ομάδες πεζοπόρων (10η ΕΜΟΔΕ) 3 Οχήματα 11 Αεροσκάφη 3 Ελικόπτερο 1

Η παρουσία του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στη ζώνη της πυρκαγιάς σηματοδοτεί ότι οι αρχές δίνουν επίσης βαρύτητα στον εντοπισμό των αιτιών εκδήλωσης. Η διερεύνηση θα είναι καθοριστική για να διαπιστωθεί αν η φωτιά οφείλεται σε αμέλεια, τεχνικό πρόβλημα ή σε άλλη αιτία.

Για τους κατοίκους και τους διερχόμενους ισχύουν οι τυπικές οδηγίες αυτοπροστασίας: αποφυγή προσέγγισης της περιοχής, τήρηση οδηγιών των αρχών και ενημέρωση για πιθανές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι πολίτες που έχουν οπτική επαφή με εστίες ή ενδείξεις αναζωπύρωσης καλό είναι να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική.

Η επιχείρηση συνεχίζεται και οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι την οριστική κατάσβεση και τον πλήρη έλεγχο των θερμών σημείων.