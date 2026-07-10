Σε λειτουργία ο φωτισμός στο μεγαλύτερο τμήμα της νέας εισόδου της Πρέβεζας

Ο ηλεκτροφωτισμός τέθηκε σε λειτουργία από τον κόμβο Μύτικα έως τον κόμβο της Αρχαίας Νικόπολης, ενώ το τμήμα Ακρίβη–Μονολίθι αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός ημερών.

Ενεργοποιήθηκε ο βασικός φωτισμός στην κύρια αρτηρία εισόδου της πόλης

Ένα ακόμα κρίσιμο βήμα προς την πλήρη λειτουργία της νέας εισόδου της Πρέβεζας ολοκληρώθηκε με την ενεργοποίηση του ηλεκτροφωτισμού στο μεγαλύτερο τμήμα του έργου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, ολοκληρώθηκαν οι τέσσερις συνδέσεις του δικτύου ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ στο τμήμα που διατρέχει την οδό από τον κυκλικό κόμβο του Μύτικα έως τον κυκλικό κόμβο του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης.

Η ΔΕΗ τοποθέτησε τα απαραίτητα ρολόγια ηλεκτροδότησης και πραγματοποιήθηκαν οι τελικές δοκιμές του συστήματος φωτισμού, με αποτέλεσμα ο νέος οδικός άξονας να αποκτήσει πλέον πλήρη φωτισμό στο μεγαλύτερο μήκος του. Το υπόλοιπο τμήμα, από τον κόμβο Ακρίβη έως τον κόμβο Μονολιθίου, παραμένει σε αναμονή λόγω απαραίτητων επεκτάσεων του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, όμως η εκτίμηση είναι ότι θα απαιτηθούν μόλις λίγες ημέρες για την ολοκλήρωσή τους.

Εφόσον οι εργασίες προχωρήσουν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο φωτισμός στο τελευταίο αυτό τμήμα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ολοκληρώνοντας έτσι και αυτό το στάδιο του έργου.

Τι σηματοδοτεί το έργο για την πόλη

Η νέα είσοδος θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές οδικές υποδομές που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια. Μέσω της κάθετης οδού συνδέονται οι εθνικοί άξονες Πρέβεζας–Ιωαννίνων και Πρέβεζας–Ηγουμενίτσας, με απώτερο στόχο:

τη μείωση των χρόνων διαδρομής,

την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας,

την αποσυμφόρηση του αστικού ιστού της Πρέβεζας,

και την ευκολότερη πρόσβαση στην πόλη και τις περιφερειακές ζώνες.

Επιπλέον, ο φωτισμός και η βελτιωμένη πρόσβαση ενισχύουν την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Νικόπολης, βελτιώνοντας τις συνθήκες για επισκέπτες και υποστηρίζοντας τις προσπάθειες ένταξης του μνημείου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Πρακτικά για τους κατοίκους και τους επισκέπτες

Οι κάτοικοι της Πρέβεζας και οι διερχόμενοι προς την πόλη θα παρατηρήσουν άμεσα αλλαγές στην καθημερινή μετακίνηση: αυξημένη ορατότητα κατά τις βραδινές ώρες και μειωμένο κίνδυνο ατυχημάτων στα φωτισμένα τμήματα. Από την άλλη, μέχρι την ολοκλήρωση της τελευταίας σύνδεσης του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, τμήματα του άξονα θα εξακολουθούν ενδεχομένως να λειτουργούν με περιορισμένο φωτισμό.

Παρακάτω συνοψίζεται η κατάσταση των τμημάτων και το στάδιο τους:

Τμήμα Κατάσταση φωτισμού Κόμβος Μύτικα – Κόμβος Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης Φωτισμένο (λειτουργία) Κόμβος Ακρίβη – Κόμβος Μονολιθίου Σε εκκρεμότητα (επεκτάσεις δικτύου ΔΕΔΔΗΕ)

Η ενεργοποίηση του ηλεκτροφωτισμού αποτελεί, όπως αναφέρεται, ένα ουσιαστικό βήμα προς την πλήρη λειτουργία της νέας εισόδου—ένα έργο που αναμένεται να αποφέρει οφέλη στον τουρισμό και την τοπική οικονομία της Πρέβεζας.

Η εξέλιξη αυτή παρακολουθείται στενά από τοπικές αρχές και επιχειρήσεις, ενώ οι πολίτες καλούνται να τηρήσουν προσοχή κατά τις τελευταίες εργασίες σύνδεσης του δικτύου στο υπόλοιπο τμήμα του άξονα.