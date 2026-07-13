Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς το Κιλκίς — έκτακτες συστάσεις για κατοίκους και υπηρεσίες

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς κατατάσσει το Κιλκίς στην Κατηγορία Κινδύνου 4, με τις τοπικές αρχές και την Πυροσβεστική σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά και να ενημερώνουν άμεσα σε περίπτωση κινδύνου.

Αυξημένη επαγρύπνηση για Κιλκίς και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας τοποθετεί σήμερα την Κεντρική Μακεδονία, και ειδικότερα τη Θεσσαλονίκη και το Κιλκίς, στην Κατηγορία Κινδύνου 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος). Η αξιολόγηση αυτή ενεργοποιεί αυξημένα μέτρα ετοιμότητας από την Πυροσβεστική, τις Περιφέρειες και τους δήμους της περιοχής.

Οι καιρικές συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών —ψηλές θερμοκρασίες και ενισχυμένοι άνεμοι— ενισχύουν την ανάγκη για προσοχή σε όλες τις δραστηριότητες της υπαίθρου. Οι τοπικές υπηρεσίες βρίσκονται σε επιχειρησιακή κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για άμεση επέμβαση.

Τι ζητείται από τους κατοίκους του νομού Κιλκίς

Αποφυγή χρήσης μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες σε αγροτικές και δασικές περιοχές.

Μη χρήση υπαίθριων ψησταριών και αποφυγή καπνίσματος στην ύπαιθρο.

Απαγόρευση καύσης χωραφιών και αγροτικών υπολειμμάτων κατά την αντιπυρική περίοδο.

«Οι πολίτες καλούνται, σε περίπτωση που αντιληφθούν καπνό ή φωτιά, να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική καλώντας το 199 και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και τα μηνύματα του 112.»

Η προειδοποίηση συνοδεύεται από συγκεκριμένες οδηγίες αποφυγής επικίνδυνων ενεργειών στην ύπαιθρο, όπως η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων και η χρήση εξοπλισμού που δημιουργεί σπινθήρες. Οι τοπικοί φορείς καλούνται να εντείνουν τους ελέγχους και να διασφαλίσουν την άμεση επιχειρησιακή κινητοποίηση σε περίπτωση συμβάντος.

Κατηγορία Κινδύνου Περιφέρειες / Περιοχές (π.χ.) 4 (πολύ υψηλός) Θεσσαλονίκη, Κιλκίς 3 (υψηλός) Αττική, Βοιωτία, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος, Αχαΐα, Ηλεία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Λάρισα, Μαγνησία, Φθιώτιδα, Κυκλάδες, Κρήτη, Νησιά Ιονίου, Δυτική Ελλάδα, Νότια Εύβοια, Λέσβος

Για τους κατοίκους του νομού Κιλκίς η κρισιμότητα της προειδοποίησης σημαίνει πρακτικές συνέπειες: αυξημένη επαγρύπνηση για όσους εργάζονται σε αγροτικές εκτάσεις, ετοιμότητα εκκένωσης σε περίπτωση που η φωτιά απειλήσει οικισμούς και στενότερη συνεργασία με την Πυροσβεστική και τους δήμους για την προστασία υποδομών και περιουσιών.

Η κατάσταση παρακολουθείται σε 24ωρη βάση από τις αρμόδιες αρχές. Όλοι οι πολίτες καλούνται να συμμορφωθούν με τις οδηγίες και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε κάθε ένδειξη καπνού ή φωτιάς.