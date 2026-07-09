Σε πρώτο πλάνο οι αγροτικές πληρωμές και τα δημόσια χωράφια στο Κιλκίς μετά τη συνάντηση Γεωργαντά–Σχοινά

Συνάντηση εργασίας έδωσε ο βουλευτής Κιλκίς Γιώργος Γεωργαντάς με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, με αντικείμενο την πορεία των ενισχύσεων, τα προβλήματα του συστήματος monitoring και τα ζητήματα διαχείρισης δημόσιων γαιών που αφορούν παραγωγούς της Π.Ε. Κιλκίς.

Καίρια ζητήματα των παραγωγών στην ατζέντα

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μεταξύ του Αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή Κιλκίς, Γιώργου Γεωργαντά, και του υπουργού, Μαργαρίτη Σχοινά. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα βασικά προβλήματα που απασχολούν τους παραγωγούς της Π.Ε. Κιλκίς: η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων, οι εκκρεμότητες λόγω τεχνικών προβλημάτων του συστήματος monitoring και τα θέματα των δημόσιων γαιών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε λεπτομερής ενημέρωση για την πορεία των πληρωμών και για τις εκκρεμότητες που παραμένουν, με έμφαση στα προβλήματα του συστήματος monitoring που έχουν καθυστερήσει ολοκλήρωση πληρωμών για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση των πληρωμών και τις εκκρεμότητες.

για την τρέχουσα κατάσταση των πληρωμών και τις εκκρεμότητες. Αίτημα για επιτάχυνση των διοικητικών ελέγχων και άρση δεσμεύσεων ΑΦΜ παραγωγών.

για επιτάχυνση των διοικητικών ελέγχων και άρση δεσμεύσεων ΑΦΜ παραγωγών. Ζήτημα για χορήγηση ενίσχυσης de minimis στη μηδική και μέριμνα για πληγέντες από ζωονόσους.

για χορήγηση ενίσχυσης de minimis στη μηδική και μέριμνα για πληγέντες από ζωονόσους. Αίτημα για στήριξη παραγωγών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του 2024.

για στήριξη παραγωγών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του 2024. Διαχείριση νερών του Αξιού ως σημαντικό θέμα για την ποιοτική και ποσοτική διαθεσιμότητα υδατικών πόρων.

Τι συμφωνήθηκε και τι αναμένεται

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση, ο κ. Γεωργαντάς ευχαρίστησε για τη λύση που δόθηκε ήδη σε παραγωγούς με προβλήματα στη συνδεδεμένη ενίσχυση σποροπαραγωγής και ζήτησε να δρομολογηθούν λύσεις και για όσους ενημερώθηκαν καθυστερημένα για ελλείψεις που εντόπισε το σύστημα. Ζήτησε παράλληλα το άνοιγμα του συστήματος ώστε να δοθεί δυνατότητα σε όσους αφαίρεσαν αγροτεμάχια ορισμένης κατηγορίας να τα προσθέσουν ξανά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ζητήθηκε επιτάχυνση των διοικητικών ελέγχων για παραγωγούς που χρησιμοποίησαν μη πιστοποιημένους σπόρους και βλέπουν τα ΑΦΜ τους δεσμευμένα, με αποτέλεσμα να αποκλείονται προσωρινά από καθεστώτα ενίσχυσης. Σημειώθηκε ότι σε τελευταία πληρωμή είχαν πληρωθεί πολλοί παραγωγοί, αλλά οι έλεγχοι δεν έχουν ολοκληρωθεί σε όλους.

Θέμα Κύρια απαίτηση Αναμενόμενη εξέλιξη Πληρωμές/Monitoring Επίλυση σφαλμάτων και άνοιγμα συστήματος Διόρθωση εκκρεμοτήτων, νέες καταβολές Διοικητικοί έλεγχοι Επιτάχυνση για άρση δεσμεύσεων ΑΦΜ Αποδέσμευση προνομίων και επανένταξη σε μέτρα De minimis & ζωονόσοι Χορήγηση ενίσχυσης στη μηδική και υποστήριξη πληγέντων Διερεύνηση από το υπουργείο με θετικό πρόσημο Καιρικές ζημιές 2024 Ενίσχυση παραγωγών Ανακοινώσεις τις επόμενες εβδομάδες Υδατική διαχείριση Αξιού Ποιοτική και ποσοτική διαχείριση Περαιτέρω σχεδιασμός/παρακολούθηση

Ειδικότερα, το αίτημα για χορήγηση ενίσχυσης de minimis στη μηδική και για παραγωγούς του νομού που επλήγησαν από τη ζωονόσο της ευλογιάς τέθηκε προς διερεύνηση από τον υπουργό, ο οποίος απάντησε ότι εξετάζει με θετικό πρόσημο τη δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος. Για τις ζημιές από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του 2024, ο κ. Γεωργαντάς ζήτησε επίσης ενισχύσεις και ενημερώθηκε ότι αναμένονται αποφάσεις το προσεχές διάστημα.

Σημασία για τους παραγωγούς του Κιλκίς

Η εξέλιξη των παραπάνω θεμάτων έχει άμεση πρακτική σημασία για τους αγρότες της περιοχής: από την ομαλή καταβολή των ενισχύσεων εξαρτώνται ρευστότητα και προγραμματισμός της νέας καλλιεργητικής περιόδου, ενώ οι εκκρεμείς διοικητικοί έλεγχοι και οι δεσμεύσεις ΑΦΜ περιορίζουν την πρόσβαση σε μέτρα στήριξης. Επιπλέον, η διαχείριση των υδάτων του Αξιού επηρεάζει αρδευτικές ανάγκες και παραγωγικές επιδόσεις τοπικών καλλιεργειών.

Για τους παραγωγούς της Π.Ε. Κιλκίς η επόμενη περίοδος θα κριθεί από την ταχύτητα υλοποίησης των δεσμεύσεων που αναφέρθηκαν στη συνάντηση και από τις τελικές αποφάσεις του υπουργείου για τις ειδικές ενισχύσεις και τα μέτρα αποκατάστασης των ζημιών.

Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Ανταποκριτής Κιλκίς — Show Time CY