Σε τελικό στάδιο οι εκκαθαρίσεις αποζημιώσεων για τους πυρόπληκτους παραγωγούς στον Έβρο

Τα πορίσματα εκτίμησης για καλλιέργειες στην περιοχή αναμένονται να κοινοποιηθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα — λεπτομέρειες για κατηγορίες ζημιάς, ποσά ενίσχυσης και διαδικασίες ένστασης.

Προετοιμασία κοινοποίησης πορισμάτων και επόμενα βήματα

Η διαδικασία των τελικών εκκαθαρίσεων για τους παραγωγούς του Έβρου που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023 βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, σύμφωνα με ενημέρωση από το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ στην Αλεξανδρούπολη. Η κοινοποίηση των πορισμάτων εκτίμησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, ώστε οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχιά τους.

Οι εκτιμήσεις πραγματοποιήθηκαν «

χωράφι-χωράφι

» από γεωπόνους των αρμόδιων υπηρεσιών, με στόχο την ακριβή αποτύπωση των ζημιών σε καλλιέργειες όπωςκαι. Από τα πορίσματα θα προκύπτει για κάθε αγροτεμάχιο ο αριθμός των επηρεασμένων μονάδων και η κατηγορία της ζημιάς.

Στα ελαιόδεντρα ειδικότερα, τα πορίσματα θα περιλαμβάνουν:

τον συνολικό αριθμό δέντρων ανά αγροτεμάχιο,

την κατηγορία ζημιάς όπου κατατάχθηκαν (π.χ. εκρίζωση, κοπή κορμού, κοπή πρωτογενών κλάδων),

το συνολικό ποσό ενίσχυσης που δικαιούνται.

Σημειώνεται ότι όποιοι παραγωγοί έχουν ήδη λάβει προκαταβολή θα δουν το ποσό αυτό να αφαιρείται από την τελική εκκαθάριση. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης μέσω των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ σε περίπτωση διαφωνίας με το πόρισμα.

Ποσά ενίσχυσης — κατηγοριοποίηση

Τα ποσά της ενίσχυσης διαφοροποιούνται ανάλογα με τη βαρύτητα της ζημιάς και κατηγοριοποιούνται ξεχωριστά για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και για τους μη κατά κύριο επάγγελμα (απλούς κατόχους), σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της υπηρεσίας.

Κατηγορία ζημιάς Κατά κύριο επάγγελμα (€/δέντρο) Μη κύριο επάγγελμα (€/δέντρο) Εκρίζωση και επαναφύτευση 112 56 Κοπή κορμού 80 40 Κοπή πρωτογενών κλάδων 56 28 Νεαρά δέντρα (μη παραγωγικά το 2023) 56 28

Διαδικασία ένστασης και πρακτικά βήματα για τους παραγωγούς

Οι παραγωγοί που διαφωνούν με τα ευρήματα των εκτιμήσεων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέσω των τοπικών ανταποκριτών του ΕΛΓΑ. Επιπλέον, όπως έχει επισημανθεί, όταν ο παραγωγός έχει ήδη προχωρήσει σε αποκατάσταση της καλλιέργειας, θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά στοιχεία μαζί με την ένσταση ώστε να εξεταστεί κατά προτεραιότητα η υπόθεσή του και να αποτραπούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην καταβολή της τελικής εκκαθάρισης.

Η δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ στο ΦΕΚ (9η Ιουνίου) έδωσε το πλαίσιο για τη μεταφορά της διαδικασίας στην τρέχουσα φάση της κοινοποίησης. Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας σηματοδοτεί την έναρξη της οικονομικής αποκατάστασης μετά τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές.

Καθώς τα πορίσματα θα φτάσουν στα χέρια των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ την ερχόμενη εβδομάδα, συνιστάται στους παραγωγούς να επικοινωνήσουν με τους τοπικούς ανταποκριτές για να ενημερωθούν εγκαίρως και να προετοιμάσουν τυχόν δικαιολογητικά σε περίπτωση ένστασης ή για την τελική εκκαθάριση.

Η ταχεία και διαφανής ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίνεται σημαντική για τη σταθεροποίηση του εισοδήματος των κατοίκων του Έβρου που επλήγησαν και για την αποκατάσταση της αγροτικής δραστηριότητας σε περιοχές με σοβαρές ζημιές από τις πυρκαγιές του 2023.