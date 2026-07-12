Σεισμός 3,8 Ρίχτερ κοντά στην Καλαμάτα — χωρίς αναφορές για ζημιές

Μικρή επιφανειακή δόνηση μεγέθους 3,8 Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής βορειοανατολικά των Αρφαρών. Το εστιακό βάθος είναι σχετικά ρηχό και οι αρχικές πληροφορίες δεν μεταφέρουν θύματα ή υλικές ζημιές.

Σύντομη αναφορά για τη δόνηση

Μικρή αλλά αισθητή σεισμική δόνηση καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Μεσσηνία. Το παραγόμενο μέγεθος εκτιμάται σε 3,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται βορειοανατολικά των Αρφαρών, σε μικρή απόσταση από την Καλαμάτα. Το εστιακό βάθος που δίνεται από τις πρώτες λύσεις είναι σχετικά ρηχό, γεγονός που έκανε τη δόνηση πιο αισθητή στην περιοχή.

Τοπικές επιπτώσεις και πρώτες εκτιμήσεις

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι κάτοικοι των κοντινών χωριών ανέφεραν ότι ένιωσαν σύντομη δόνηση που διαρκούσε λίγα δευτερόλεπτα. Οι αρμόδιες σεισμολογικές υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη και αξιολογούν τυχόν μετασεισμική δραστηριότητα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι

Διατηρείτε την ψυχραιμία και αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις προς τις ακτές ή τα βουνά αν δεν υπάρχει προειδοποίηση.

Ελέγξτε για τυχόν ζημιές σε κτίσματα, ειδικά σε παλαιότερα κτίρια.

Ακολουθήστε τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των τοπικών αρχών αν εκδοθούν νέες ειδοποιήσεις.

Στοιχεία της δόνησης

Παράμετρος Πληροφορία Μέγεθος 3,8 Ρίχτερ Επίκεντρο Βορειοανατολικά των Αρφαρών (πλησίον Καλαμάτας) Εστιακό βάθος ≈10 χλμ. (πρώτες εκτιμήσεις) Χρόνος Μεσημέρι Κυριακής (12/7)

Η Μεσσηνία βρίσκεται σε μια γεωλογικά ενεργή ζώνη, όπου μικρότερης εντάσεως σεισμοί συμβαίνουν τακτικά. Εξαιτίας του ρηχού βάθους, οι μικρές δονήσεις γίνονται πιο εύκολα αισθητές, αλλά σπάνια προκαλούν σοβαρές ζημιές σε σύγχρονα, αντισεισμικά κατασκευασμένα κτίρια. Παρ' όλα αυτά, οι τοπικές υπηρεσίες συνεχίζουν την επαγρύπνηση.

Καθώς οι αρχικές πληροφορίες προέρχονται από τις αυτόματες λύσεις των σεισμολογικών κέντρων, είναι πιθανό τα τελικά στοιχεία να αναθεωρηθούν ελαφρώς μετά την επαλήθευση. Οι κάτοικοι της Καλαμάτας και των γύρω κοινοτήτων καλούνται να παρακολουθούν τις τοπικές ανακοινώσεις για τυχόν νεότερα.

Πρακτικό συμπέρασμα: Η καταγεγραμμένη δόνηση δεν φαίνεται να προκαλεί άμεσα προβλήματα στην καθημερινότητα, αλλά υπενθυμίζει την ανάγκη για ετοιμότητα και ελέγχους σε ευαίσθητες υποδομές.