Σεισμός 3,9 Ρίχτερ με επίκεντρο κοντά στα Αρφαρά — Αισθητός σε όλη τη Μεσσηνία

Το μεσημέρι της Κυριακής καταγράφηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 ρίχτερ, με επίκεντρο περίπου 5 χλμ. ανατολικά-βορειοανατολικά των Αρφαρών και εστιακό βάθος 10 χλμ. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Μικρή αλλά αισθητή δόνηση στην περιοχή των Αρφαρών

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου το μεσημέρι στη Μεσσηνία, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το επίκεντρο εντοπίζεται 5 χλμ. ανατολικά-βορειοανατολικά των Αρφαρών, σε εστιακό βάθος 10 χλμ.. Η δόνηση ήταν έντονα αισθητή στην ευρύτερη περιοχή.

Ενώ το μέγεθος δεν κατατάσσει το γεγονός στα ισχυρά σεισμικά επεισόδια, για κατοίκους των κοντινών οικισμών κάθε αντίληψη δόνησης δημιουργεί ανησυχία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δημοσιοποιημένες αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές από επίσημες υπηρεσίες.

Μέγεθος: 3,9 Ρίχτερ

Επίκεντρο: 5 χλμ. ΑΝΑ-ΒΑ των Αρφαρών

Εστιακό βάθος: 10 χλμ.

Ημερομηνία/ώρα: Κυριακή 12/7, μεσημέρι (καταγραφή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο)

Παράμετρος Τιμή Μέγεθος (ΜL) 3,9 Επίκεντρο 5 χλμ. ΑΝΑ-ΒΑ των Αρφαρών Εστιακό βάθος 10 χλμ.

Η περιοχή των Αρφαρών και η ευρύτερη Μεσσηνία βρίσκονται σε σεισμογεωλογικά ενεργή ζώνη· βραχυίως, σεισμοί μικρού και μέτριου μεγέθους εμφανίζονται κατά περιόδους. Για τους κατοίκους αυτό σημαίνει την ανάγκη ενημέρωσης και επαγρύπνησης: να ακολουθούνται οι οδηγίες πολιτικής προστασίας, να ελέγχονται οι εσωτερικοί χώροι σε τυχόν πτώσεις αντικειμένων και να αποφεύγεται η άμεση προσέγγιση σε εγκαταστάσεις που φαίνονται να έχουν υποστεί βλάβες μέχρι να αξιολογηθούν από αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε περιπτώσεις όπως αυτή είναι συχνά χρήσιμοι οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες ασφαλείας:

Μείνετε ήσυχοι και προστατευτείτε κάτω από σταθερό έπιπλο ή κοντά σε εσωτερικό τοίχο.

Αποφύγετε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από μη έγκυρες πηγές και βασιστείτε σε ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων.

Ελέγξτε εξωτερικά τον χώρο για ρωγμές ή πτώσεις, αλλά μην εκτίθεστε σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Οι κάτοικοι των πλησιέστερων οικισμών καλούνται, όπως πάντα, να αναφέρουν τυχόν ζημιές ή παροχή βοήθειας στις τοπικές αρχές. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο περιοδικά αναθεωρεί και ενημερώνει τα στοιχεία σεισμικότητας, οπότε τυχόν μετασεισμοί θα καταγραφούν και θα γνωστοποιηθούν από τις επίσημες πηγές.

Η τοπική κοινωνία της Μεσσηνίας παρακολουθεί τα δεδομένα και οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα για ό,τι απαιτηθεί.