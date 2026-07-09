Σφοδρή σύγκρουση στην περιφερειακή Τρικάλων: πολλαπλοί τραυματισμοί και επιχείρηση απεγκλωβισμού

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά στην περιφερειακή οδό Τρικάλων στη Λάρισα. Στο σημείο επιχείρησαν Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Αστυνομία — τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σφοδρή σύγκρουση και άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών

Τροχαίο σοβαρής μορφής καταγράφηκε λίγο πριν τις 11:00 σήμερα το πρωί στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, στη Λάρισα. Δύο ΙΧ συγκρούστηκαν με τέτοια σφοδρότητα που προκάλεσε τον εγκλωβισμό των επιβαινόντων και την άμεση άφιξη δυνάμεων διάσωσης.

Στο ένα όχημα επέβαινε οικογένεια τεσσάρων ατόμων και στο δεύτερο ένας επιβάτης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν τραυματισμοί και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν τελικώς στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

«Με χρήση διασωστικής σειράς απεγκλωβίστηκαν 5 τραυματίες, από 2 ΙΧΕ οχήματα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του #ΕΚΑΒ», ανέφερε σε ενημέρωσή του το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της Πυροσβεστικής, η Αστυνομία και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν εξοπλισμό απεγκλωβισμού για να απελευθερώσουν τους επιβαίνοντες και να τους παραδώσουν στις διασωστικές ομάδες.

Τεχνικά δεδομένα και τοπικές επιπτώσεις

Το δυστύχημα προκάλεσε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιφερειακή οδό, επηρεάζοντας τη ροή σε ώρες αιχμής. Οι τοπικές αρχές συνέστησαν προσοχή σε οδηγούς που κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα και να αποκατασταθεί η οδική κατάσταση.

Η εμπλοκή οικογενειακού οχήματος αυξάνει τον κοινωνικό αντίκτυπο του συμβάντος στην τοπική κοινότητα, καθώς αφορά κατοίκους που πιθανόν να εξυπηρετούν καθημερινές μετακινήσεις εντός της πόλης και της γύρω περιοχής.

Χρόνος συμβάντος: λίγο πριν τις 11:00

λίγο πριν τις 11:00 Τοποθεσία: περιφερειακή οδός Τρικάλων, δήμος Λάρισας

περιφερειακή οδός Τρικάλων, δήμος Λάρισας Εμπλεκόμενοι: δύο ΙΧ, πέντε επιβαίνοντες

δύο ΙΧ, πέντε επιβαίνοντες Αποτέλεσμα: τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΓΝ Λάρισας

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τους κατοίκους

Οι αρχές θα ερευνήσουν τα αίτια της σύγκρουσης, όπως και τις συνθήκες κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα της περιφερειακής οδού. Για τους οδηγούς της περιοχής οι συστάσεις είναι οι εξής:

Να ακολουθούν προσωρινές σήμανσεις και οδηγίες της Τροχαίας όταν υπάρχουν έκτακτες παρεμβάσεις.

Να περιορίζουν την ταχύτητα σε σημεία με αυξημένη κίνηση και να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας.

Σε περίπτωση που βρεθούν κοντά στο συμβάν, να αποφεύγουν τη δημιουργία συνωστισμού και να διευκολύνουν την πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Παράμετρος Τιμή Οχήματα 2 ΙΧ Επιβαίνοντες 5 συνολικά Τραυματίες που μεταφέρθηκαν 4 στο ΓΝ Λάρισας Πυροσβεστική δύναμη 7 πυροσβέστες, 2 οχήματα

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα δημοσιοποιήσουν συμπληρωματικά στοιχεία για τα αίτια του τροχαίου όταν ολοκληρωθούν οι αρχικές έρευνες. Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ τα νοσοκομεία διαχειρίζονται τους τραυματίες σύμφωνα με την κλινική εικόνα τους.

Η παρακολούθηση των στοιχείων και η τήρηση των μέτρων οδικής ασφάλειας παραμένουν κρίσιμα ζητήματα για την αποφυγή παρόμοιων συμβάντων στην περιφερειακή οδό και στις προσβάσεις της πόλης.