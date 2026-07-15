ΣΚΑΪ γυρίζει στο Πήλιο τη δραματική σειρά «Μπλε Ώρες» με έρωτα, μυστήριο και γνωστούς ηθοποιούς

Η νέα δραματική παραγωγή του ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες» συνεχίζει τα γυρίσματα στο Πήλιο και τον Βόλο, με σκηνοθέτη τον Ανδρέα Γεωργίου και σενάριο της Βάνας Δημητρίου. Η σειρά συνδυάζει ρομάντζο, οικογενειακές συγκρούσεις και μια στυγερή δολοφονία που θα ανατρέψει ισορροπίες.

Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ εμπλουτίζεται με μια δραματική σειρά που συνεχίζει τα γυρίσματα στις φυσικά όμορφες και σκηνικά πολυπρόσωπες περιοχές του Πηλίου και του Βόλου. Η παραγωγή με τον τίτλο «Μπλε Ωρες» έρχεται να συνδυάσει ρομαντικές ιστορίες, οικογενειακές διαμάχες και ένα πλέγμα μυστηρίου που θα αναδείξει τοπικά τοπία και ανθρώπινες σχέσεις.

«Οι «ΜΠΛΕ ΩΡΕΣ» μιλούν για τον έρωτα που αψηφά τα όρια, τις επιλογές που καθορίζουν τη μοίρα και το σκοτάδι που μπορεί να κρύβεται ακόμη και στο πιο φωτεινό ξέφωτο»

Στην καρδιά της πλοκής βρίσκονται δύο ισχυρές οικογένειες, οι οικογένειες Αντωνιάδη και Καραΐσκου, που διαχειρίζονται από κοινού τη γαλακτοβιομηχανία - συνεταιρισμό ΑΧΝΑΓΑΛ. Η σειρά εξερευνά τις σχέσεις που δημιουργούνται όταν η επαγγελματική εξάρτηση συνδέεται με συγγενικούς δεσμούς, και πώς ένας έρωτας μπορεί να ταράξει αυτές τις ισορροπίες.

Οι βασικοί χαρακτήρες και οι ερμηνευτές που έχουν ήδη ανακοινωθεί είναι:

Εύα Ρουμπάνη — ερμηνεύει: Ιζαμπέλλα Φούλοπ . Μια ευαίσθητη νέα γυναίκα που εργάζεται στη γαλακτοβιομηχανία.

— ερμηνεύει: . Μια ευαίσθητη νέα γυναίκα που εργάζεται στη γαλακτοβιομηχανία. Άγγελος Αντωνιάδης — ερμηνεύει: Βαγγέλης Κακουριώτης . Φιλόδοξος στέλεχος που βρίσκεται σε συμβατικό γάμο αλλά ερωτεύεται την Εύα.

— ερμηνεύει: . Φιλόδοξος στέλεχος που βρίσκεται σε συμβατικό γάμο αλλά ερωτεύεται την Εύα. Αχιλλέας Στεργίου — ερμηνεύει: Γιώργος Παρτσαλάκης. Επιστρέφει στο χωριό μετά τη σύνταξη, είναι ευθύς και χωρίς περιστροφές.

Η αφήγηση κορυφώνεται όταν μια στυγερή δολοφονία ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει στην επιφάνεια καλά κρυμμένα μυστικά, αλλά και την ένταση ανάμεσα στα πρόσωπα που συνδέονται με τον συνεταιρισμό.

Πού γυρίζεται η σειρά

Τα γυρίσματα εξελίσσονται σε σκηνικά που ταιριάζουν στην ατμόσφαιρα της ιστορίας — παραδοσιακά χωριά, βουνοπλαγιές και παράκτιες εικόνες. Συγκεκριμένα, η παραγωγή κινηματογραφεί σε:

Τοποθεσία Ρόλος στην αφήγηση Τσαγκαράδα Αγροτική και ορεινή ατμόσφαιρα, σκηνικά καθημερινότητας Πορταριά Παραδοσιακός οικισμός, σκηνές κοινωνικών συναντήσεων Μηλιές Τοπία με δάσος και μονοπάτια, προσωπικές αναζητήσεις χαρακτήρων Λιμάνι του Βόλου Παράκτιες σκηνές και σύνδεση με τη θάλασσα Σκιάθος Αντικριστό νησί, ιδανικό για σκηνές με θαλασσινό φως

Η επιλογή αυτών των τόπων αναδεικνύει τον φυσικό πλούτο της περιοχής και δημιουργεί το σκηνικό για την ένταση ανάμεσα στην παραδοσιακή ζωή και τα μυστικά που αναπτύσσονται μέσα στην κοινότητα.

Σκηνοθεσία, σενάριο και προσδοκίες

Στη σκηνοθετική καρέκλα βρίσκεται ο Ανδρέας Γεωργίου, ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή της Βάνας Δημητρίου. Το εγχείρημα προϋποθέτει συνδυασμό ρομαντισμού και θρίλερ, με έμφαση στους χαρακτήρες και τις ηθικές τους συγκρούσεις. Η παρουσία γνωστών ηθοποιών αναμένεται να προσελκύσει το τηλεοπτικό κοινό που αγαπά τις σεναριακές σειρές με έντονη συναισθηματική φόρτιση και ανατροπές.

Για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των περιοχών γυρισμάτων, η παραγωγή δημιουργεί κινητικότητα και ενδιαφέρον — τόσο ως οικονομική δραστηριότητα όσο και ως τουριστικό πόλο έλξης για όσους αναζητούν τα σημεία που «ζωντανεύουν» στην οθόνη. Το κοινό μπορεί να περιμένει μια σειρά που αξιοποιεί τοπικά χαρακτηριστικά και ανθρώπινες ιστορίες, ενώ παράλληλα υπόσχεται αγωνία και πάθος.

Η προβολή και οι ημερομηνίες μετάδοσης δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επισήμως. Όσοι ενδιαφέρονται για ενημερώσεις μπορούν να ακολουθούν τις ανακοινώσεις του ΣΚΑΪ για να μάθουν λεπτομέρειες σχετικά με την πρεμιέρα και το πρόγραμμα προβολής.