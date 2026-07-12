Σκάλα: καταγγελία για εγκατάλειψη στην ελεύθερη παραλία και απουσία βασικών υποδομών

Καταγγελία πρώην δημοτικού συμβούλου αναδεικνύει ελλείψεις σε καθαριότητα, ντουζιέρες και σκίαση στα τμήματα της παραλίας που προορίζονται για ελεύθερη χρήση στη Σκάλα.

Ανεπαρκής φροντίδα σε κοινόχρηστο χώρο

Κατάσταση εγκατάλειψης καταγράφει ο Δημήτρης Θεοδωρίδης για τα τμήματα της παραλίας στη Σκάλα που προορίζονται για ελεύθερη χρήση. Η καταγγελία, συνοδευόμενη από φωτογραφία, αναδεικνύει έντονη αντίθεση ανάμεσα στα οργανωμένα τμήματα με ομπρέλες και ξαπλώστρες και στα γειτονικά ελεύθερα κομμάτια, όπου, όπως επισημαίνεται, λείπουν βασικές υποδομές και φροντίδα από την τοπική αρχή.

Τι αναφέρεται στην καταγγελία

Σύμφωνα με την καταγραφή, τα κύρια προβλήματα που εντοπίζονται είναι τα εξής:

η έκταση της παραλίας παραμένει ακαθάριστη και καλύπτεται από χόρτα,

και καλύπτεται από χόρτα, υπάρχει παρατημένο αλλακτήριο κατεστραμμένο από την πολυκαιρία,

απουσιάζουν οι ντουζιέρες που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια,

που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχουν τοποθετηθεί ομπρέλες από τον Δήμο για την παροχή σκιάς στους λουόμενους.

«επιλέγουν να κάνουν το μπάνιο»

Η αναφορά διατυπώνει με αιχμηρό τρόπο ένα θεσμικό ερώτημα: εάν ο Δήμος έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει τουλάχιστον τις στοιχειώδεις ανέσεις και την ασφάλεια σε χώρους δημόσιας χρήσης ή εάν όσοι θέλουν τέτοιες παροχές πρέπει να καταφύγουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Τοπικές συνέπειες και ερωτήματα προς τη δημοτική αρχή

Τα προβλήματα που περιγράφονται επηρεάζουν τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες. Η έλλειψη καθαριότητας και λειτουργικών υποδομών μπορεί να επιφέρει:

μειωμένη ασφάλεια και άνεση για τους λουόμενους, ειδικά για οικογένειες με παιδιά,

αρνητική εικόνα για την τοπική όψη του παραλιακού μετώπου, με συνέπειες στον συνεχιζόμενο τουρισμό,

πιθανή επιβάρυνση του κόστους για πολίτες που θα αναζητήσουν υπηρεσίες σε ιδιωτικά τμήματα.

Η δημοτική αρχή της περιοχής δεν έχει δημοσίως σχολιάσει μέχρι στιγμής την καταγγελία. Η κοινότητα αναμένει διευκρινίσεις για το πρόγραμμα συντήρησης των ελεύθερων παραλιών και για το εάν προγραμματίζονται άμεσες παρεμβάσεις καθαρισμού και αποκατάστασης των στοιχειωδών υποδομών.

Συγκριτικά στοιχεία προβλημάτων

Ζήτημα Κατάσταση (καταγγελία) Καθαριότητα Ανεπαρκής Αλλακτήριο Παρατημένο/Κατεστραμμένο Ντουζιέρες Απουσιάζουν Σκίαση (ομπρέλες Δήμου) Δεν υπάρχουν

Η κατάσταση που περιγράφεται εγείρει θέμα ίσης πρόσβασης σε δημόσιο χώρο και υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφή σχέδιο διαχείρισης των ελεύθερων παραλιών. Οι κάτοικοι της Σκάλας αναμένουν απάντηση από τη δημοτική αρχή σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για καθαρισμό, επισκευές και επανεγκατάσταση στοιχειωδών παροχών, ώστε οι δημόσιοι χώροι να είναι προσβάσιμοι και ασφαλείς για όλους.

Ανταπόκριση από Σκάλα — Αναστασία Λαμπροπούλου, Show Time CY.