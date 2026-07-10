Σκάλα: νέος σοβαρά τραυματίας μετά από βουτιά σε ρηχά νερά — προειδοποιητικές πινακίδες στο σημείο

Νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο μετά από βουτιά σε ρηχά νερά στη Σκάλα Περαίας. Στο σημείο υπάρχουν πινακίδες που απαγορεύουν τις βουτιές, η μία όμως βρέθηκε καλυμμένη.

Σοβαρός τραυματισμός μετά από βουτιά σε ρηχά νερά

Νεαρός που έκανε βουτιά σε σημείο της Σκάλας Περαίας μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι προσγειώθηκε με το κεφάλι, καθώς τα νερά στο σημείο ήταν ρηχά, και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι υπέστη κάταγμα στον αυχένα.

Οι γιατροί που τον παρέλαβαν στα Επείγοντα τον διασωλήνωσαν αφού εκτιμήθηκε η κατάστασή του και έγιναν οι πρώτες εξετάσεις για την εκτίμηση του εύρους των βλαβών.

Προειδοποιητικές πινακίδες και προηγούμενα περιστατικά

Στο σημείο όπου έγινε η βουτιά υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες με την ένδειξη «απαγορεύονται οι βουτιές», ενώ μια από αυτές βρέθηκε καλυμμένη με αυτοκόλλητα, στοιχείο που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της σήμανσης.

«απαγορεύονται οι βουτιές»

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι τον Αύγουστο είχε σημειωθεί θανατηφόρο περιστατικό στην Περαία, όταν 48χρονος έχασε τη ζωή του μετά από βουτιά από προβλήτα στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Η επανάληψη σοβαρών ατυχημάτων θέτει ζήτημα επαγρύπνησης των αρχών και της τοπικής κοινωνίας.

Τύπος συμβάντος: βουτιά σε ρηχά νερά, σοβαρός τραυματισμός

βουτιά σε ρηχά νερά, σοβαρός τραυματισμός Τόπος: Σκάλα Περαίας, περιοχή με προειδοποιητικές πινακίδες

Σκάλα Περαίας, περιοχή με προειδοποιητικές πινακίδες Κατάσταση τραυματία: διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο, εκτιμήσεις για βλάβη στον αυχένα

Για τους κατοίκους της Σκάλας (Λακωνίας) και τους επισκέπτες των παραλιών, το περιστατικό λειτουργεί ως αυτονόητη υπενθύμιση των κινδύνων που συνεπάγονται οι βουτιές σε μη ελεγχόμενα σημεία. Η παρουσία πινακίδων που απαγορεύουν τις βουτιές και η τήρησή τους έχουν ουσιαστική σημασία για την πρόληψη παρόμοιων ατυχημάτων.

Συνέπειες και ζητήματα προς διευκρίνιση

Το γεγονός ότι μία προειδοποιητική πινακίδα ήταν καλυμμένη εγείρει θέμα συντήρησης και εποπτείας των μνημάτων ασφαλείας στις παραλίες. Αρχές και δημοτικές υπηρεσίες οφείλουν να ελέγχουν τακτικά τη σήμανση και να ενημερώνουν για τους κινδύνους, ειδικά σε περιοχές με βραχώδη προφίλ ή απότομη εναλλαγή βάθους.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα αίτια του ατυχήματος και για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν, καθώς και ενημέρωση για την πορεία της υγείας του τραυματία.