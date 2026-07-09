Σκάλα: Σοβαρός τραυματισμός ανηλίκου στη Σκάλα Περαίας — διερεύνηση από το Λιμενικό

Ένας νεαρός, περίπου 16–17 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση στη θάλασσα από τον μόλο της Σκάλας Περαίας και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο. Η Λιμενική Αρχή διενεργεί προανάκριση.

Σοβαρό περιστατικό στη Σκάλα Περαίας

Ένας νεαρός, ηλικίας περίπου 16–17 ετών, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης έπειτα από πτώση στη θάλασσα από τον μόλο στη Σκάλα Περαίας. Σύμφωνα με ενημερώσεις από τις αρμόδιες αρχές, το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και χαρακτηρίζεται ως σοβαρό.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο νεαρός βρισκόταν στον μόλο και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στο νερό, τραυματιζόμενος. Λουόμενοι τον ανέσυραν και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω περίθαλψη.

«Για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια Λιμενική Αρχή.»

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι ο τραυματισμός αφορά κυρίως την κεφαλή και τον αυχένα, ενώ σε δημοσιεύματα γίνεται αναφορά σε νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας και διασωλήνωση. Επίσημα στοιχεία για την ταυτότητα του νεαρού δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Σημειώνεται ότι στη θέση της εισόδου της σκάλας, σύμφωνα με τοπικά ρεπορτάζ, υπάρχει πινακίδα που ενημερώνει ότι απαγορεύονται οι βουτιές. Το γεγονός ότι σημειώθηκε σοβαρός τραυματισμός αναδεικνύει την ανάγκη ελέγχων και αυξημένης προσοχής σε παρόμοια σημεία πρόσβασης στη θάλασσα.

Τοποθεσία: Μόλος, Σκάλα Περαίας (Θεσσαλονίκη)

Μόλος, Σκάλα Περαίας (Θεσσαλονίκη) Ηλικία εκτιμώμενη: περίπου 16–17 ετών

περίπου 16–17 ετών Νοσοκομείο: Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Στοιχείο Πληροφορία Ηλικία (εκτίμηση) ≈ 16–17 ετών Μεταφορά Ασθενοφόρο ΕΚΑΒ Έρευνα Προανάκριση από Λιμενική Αρχή

Το περιστατικό εγείρει ζητήματα δημόσιας ασφάλειας σε παράκτιες περιοχές και για τους κατοίκους της Λακωνίας αποτελεί υπενθύμιση της σημασίας τήρησης των προειδοποιήσεων και των κανόνων ασφαλείας. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τον καθορισμό των ακριβών συνθηκών της πτώσης.

Οι πολίτες που τυχόν διαθέτουν πληροφορίες ή οπτικοακουστικό υλικό από το συμβάν καλούνται να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Λιμενική Αρχή ώστε να συμβάλουν στον πλήρη και έγκαιρο προσδιορισμό των αιτιών του ατυχήματος.