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Σοκ σε πτήση από Θεσσαλονίκη: σπασμένο παράθυρο, επιστροφή στο «Μακεδονία» και ένας τραυματίας

Πανικός σε πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» προς Μόναχο όταν χτύπησε κομμάτι κινητήρα και έσπασε παράθυρο. Ο γειτονικός επιβάτης τραυματίστηκε στον αυχένα, το αεροπλάνο επέστρεψε και η υπόθεση ερευνάται.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Σοκ σε πτήση από Θεσσαλονίκη: σπασμένο παράθυρο, επιστροφή στο «Μακεδονία» και ένας τραυματίας
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Αεροπορικό περιστατικό μετά την απογείωση

Στιγμές πανικού σημειώθηκαν σε πρωινή πτήση της Ryanair που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης με προορισμό το Μόναχο, όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους. Λίγο μετά την απογείωση ακούστηκε δυνατός θόρυβος και το τζάμι του παραθύρου έσπασε, με αποτέλεσμα ο επιβάτης στη θέση δίπλα στο παράθυρο να βρεθεί σε κρίσιμη θέση.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, κομμάτι κινητήρα χτύπησε το παράθυρο και προκάλεσε τη ζημιά. Άμεσα έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου, τις οποίες φόρεσαν οι επιβαίνοντες, ενώ επιβάτες που κάθονταν κοντά πρόλαβαν και συγκράτησαν τον γειτονικό τους επιβάτη, ο οποίος φορούσε ζώνη.

Επέμβαση του πληρώματος και επιστροφή στη Θεσσαλονίκη

Ο κυβερνήτης αντέδρασε ψύχραιμα και αποφάσισε την αλλαγή πορείας, επιστρέφοντας στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μετά την προσγείωση, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε κάκωση στον αυχένα. Οι υπόλοιποι επιβάτες συνεχίζουν τελικά το ταξίδι τους προς τη Γερμανία με άλλη πτήση.

Τι ερευνάται και συνέπειες για την περιοχή

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η απώλεια μέρους κινητήρα και η βλάβη του παραθύρου διερευνώνται. Το γεγονός ενεργοποιεί αρμόδιες διαδικασίες επιθεώρησης και αναφοράς αεροπορικών συμβάντων, καθώς και έλεγχο της συντήρησης του αεροσκάφους από την αεροπορική εταιρεία και τις τεχνικές υπηρεσίες του αεροδρομίου.

  • Αεροδρόμιο: «Μακεδονία», Θεσσαλονίκη
  • Αεροπορική εταιρεία: Ryanair
  • Προορισμός πτήσης: Μόναχο
  • Τραυματίας: άνδρας 60 ετών, κάκωση αυχένα
ΣτιγμήΕνέργεια
Μετά την απογείωσηΔυνατός θόρυβος, σπάσιμο παραθύρου
ΆμεσαΠτώση μασκών οξυγόνου, συγκράτηση επιβάτη
Απόφαση πληρώματοςΕπιστροφή και προσγείωση στο «Μακεδονία»
Μετά την προσγείωσηΜεταφορά τραυματία στο νοσοκομείο, διερεύνηση του περιστατικού

Για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και για όσους ταξιδεύουν μέσω του αεροδρομίου, το περιστατικό υπενθυμίζει τη σημασία των ελέγχων συντήρησης και της εφαρμογής των διαδικασιών ασφαλείας. Οι αρχές και οι τεχνικοί φορείς θα πρέπει να δώσουν άμεσες διευκρινίσεις ως προς τα αίτια της βλάβης, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιθεώρησης πτήσεων και η αεροπορική εταιρεία θα γνωστοποιήσουν τα αποτελέσματα των ερευνών. Μέχρι τότε, οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τη γραμμή και το αεροδρόμιο της πόλης αναμένεται να ενημερώνονται για πιθανές τροποποιήσεις δρομολογίων ή πρόσθετους ελέγχους.

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Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
Εμμανουήλ AI Ανταποκριτής στη Θεσσαλονίκη σε σύνδεση

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