Σοκ στο Μαρούσι: σύλληψη 19χρονου μετά από απόπειρα βιασμού 14χρονης σε εμπορικό

Επιχείρησε να ακινητοποιήσει και να επιτεθεί σε 14χρονη στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου. Η άμεση παρέμβαση αστυνομικών της Ομάδας ΔΙΑΣ οδήγησε στη σύλληψη του 19χρονου και στη σχηματοποίηση δικογραφίας.

Επεισόδιο σε εμπορικό κέντρο δημιουργεί ανησυχία στην τοπική κοινότητα

Στο Μαρούσι ξέσπασε συναγερμός το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου όταν, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ένας νεαρός άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί σε ανήλικη μέσα στις τουαλέτες γνωστού εμπορικού κέντρου της περιοχής. Το περιστατικό αφορά μία 14χρονη και έναν 19χρονο, που φέρεται να εντοπίστηκε και να συνελήφθη στο χώρο του εμπορικού μετά από άμεση παρέμβαση των αστυνομικών.

Σύμφωνα με την καταγραφή των γεγονότων, ο δράστης ακολούθησε την ανήλικη μέχρι τις τουαλέτες, προσπάθησε να την εγκλωβίσει και να προβεί σε σεξουαλική επίθεση. Η 14χρονη αντιστάθηκε, κατάφερε να διαφύγει και ζήτησε βοήθεια από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ που βρισκόντουσαν στο πάρκινγκ του εμπορικού. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε πεζή καταδίωξη και τελικά ακινητοποίησαν τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξάρθρωσης Εγκλημάτων (ΤΔΕΕ) Αμαρουσίου.

«απόπειρα βιασμού»

Από την υπηρεσία σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της απόπειρας βιασμού. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επιπλέον στοιχεία για την ταυτότητα του συλληφθέντος ή για την πορεία της προανάκρισης, πέρα από την καταγραφή των βασικών στοιχείων από την ΕΛ.ΑΣ. Η άμεση αντίδραση των αστυνομικών θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Χρόνος συμβάντος: βραδινές ώρες, Κυριακή 12 Ιουλίου (λίγο μετά τις 23:00).

βραδινές ώρες, Κυριακή 12 Ιουλίου (λίγο μετά τις 23:00). Θέση: τουαλέτες εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι.

τουαλέτες εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι. Επέμβαση: αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, πεζή καταδίωξη και σύλληψη.

Στοιχείο Περιγραφή Ηλικίες 14 ετών (θύμα) / 19 ετών (ύποπτος) Δράση Εγκλωβισμός στις τουαλέτες, απόπειρα βιασμού Αρχές Ομάδα ΔΙΑΣ, ΤΔΕΕ Αμαρουσίου

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους του Μαρουσίου, ειδικά σε γονείς και μαθητές, δεδομένου ότι αφορά νεαρή κοπέλα εντός πολυσύχναστου εμπορικού χώρου. Το γεγονός επαναφέρει τη συζήτηση για τα μέτρα ασφάλειας σε εμπορικά κέντρα και σε δημόσιους χώρους όπου κινούνται νεαροί και οικογένειες, καθώς και για την ανάγκη παρουσίας αστυνομικών και προσωπικού ασφαλείας σε κρίσιμες ώρες.

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να διασφαλίσουν την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την προστασία της ανήλικης, ενώ οι πολίτες αναμένουν ενημέρωση για την πορεία της δικογραφίας και τυχόν πρόσθετα μέτρα επιτήρησης στον χώρο. Η τοπική κοινότητα του Αμαρουσίου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ζητά σαφείς απαντήσεις για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών.