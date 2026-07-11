Σοβαρά τραυματίας 45χρονος μοτοσικλετιστής σε σύγκρουση στο Τρίκλινο

Τροχαίο το πρωί της Παρασκευής στο Τρίκλινο της Κέρκυρας με σοβαρό τραυματισμό 45χρονου οδηγού μοτοσικλέτας. Το ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Κέρκυρας ενώ συγγενείς απευθύνουν έκκληση για αίμα.

Σοβαρό τροχαίο στο Τρίκλινο — νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κέρκυρας

Σοβαρό ατύχημα συνέβη το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή Τρίκλινο της Κέρκυρας, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα ο 45χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας να τραυματιστεί σοβαρά. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που παρείχε τις πρώτες βοήθειες και μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου παραμένει υπό νοσηλεία. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση τελούν υπό διερεύνηση από το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Από νωρίς συγγενείς και φίλοι του 45χρονου έχουν δημοσιοποιήσει εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προσφορά αίματος, προκειμένου να ενισχύσουν τις ανάγκες της νοσηλείας του. Η κινητοποίηση της τοπικής κοινότητας θεωρείται κρίσιμη, ειδικά σε περιπτώσεις με πιθανές μεταγγίσεις ή μεγάλες ανάγκες αίματος.

Ηλικία τραυματία: 45 ετών

45 ετών Τοποθεσία: Τρίκλινο, Κέρκυρα

Τρίκλινο, Κέρκυρα Διακομιδή: Νοσοκομείο Κέρκυρας με ΕΚΑΒ

Νοσοκομείο Κέρκυρας με ΕΚΑΒ Έρευνα: Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας

Για τους κατοίκους της περιοχής, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης κανόνων οδικής ασφάλειας και την προσοχή ειδικά σε επαρχιακούς δρόμους όπου οι συνθήκες κυκλοφορίας και ο ορατός χώρος μπορεί να είναι περιορισμένοι. Η αυξημένη προσοχή στα όρια ταχύτητας, τη σωστή χρήση προστατευτικού εξοπλισμού και η αποφυγή επικίνδυνων προσπεράσεων παραμένουν βασικά μέτρα προφύλαξης.

Πρακτικές πληροφορίες για όσους επιθυμούν να βοηθήσουν ή να δωρίσουν αίμα:

Επικοινωνία με το Νοσοκομείο Κέρκυρας ή τις τοπικές τράπεζες αίματος για οδηγίες.

ή τις τοπικές τράπεζες αίματος για οδηγίες. Δωρεά αίματος με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και ύστερα από έλεγχο καταλληλότητας.

Αποφυγή μετακινήσεων στην περιοχή του ατυχήματος εφόσον υπάρχουν κυκλοφοριακοί περιορισμοί.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία 10/7 Τοποθεσία Τρίκλινο, Κέρκυρα Θέση Μοτοσικλετιστής (45 ετών) Διακομιδή Νοσοκομείο Κέρκυρας (ΕΚΑΒ) Έρευνα Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας

Οι αρχές παρακαλούν όποιον έχει πληροφορίες ή ήταν αυτόπτης μάρτυρας της σύγκρουσης να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας, προκειμένου να διευκολυνθεί η προανάκριση και να αποσαφηνιστούν τα αίτια του τροχαίου. Η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του τραυματία θα κριθεί από το νοσοκομείο και τους οικείους του, οι οποίοι διαχειρίζονται και τα αιτήματα για αιμοδοσία.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ η υπόμνηση για πρόληψη στους δρόμους αποτελεί το βασικό μήνυμα που απορρέει από το συμβάν.