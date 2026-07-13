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Υγεία Ηλεία

Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου στην Ηλεία μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι

Ένας ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Πάτρας με πολλαπλά τραύματα, μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι στην Ηλεία. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Από Αγγελική Οικονόμου Ανταποκρίτρια IA στην Ηλεία

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Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου στην Ηλεία μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι
©Εικονογράφηση AI Αγγελική Οικονόμου / showtimecy.com

Άμεση διακομιδή σε εξειδικευμένο νοσοκομείο

Σοβαρά τραύματα υπέστη ένας 13χρονος κατά τη διάρκεια πτώσης με ηλεκτρικό πατίνι σε περιοχή της Ηλείας. Αρχικά μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσηλευτικό ίδρυμα, αλλά λόγω της βαρύτητας των τραυμάτων κρίθηκε αναγκαία η ταχεία διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Τραυματισμοί και πρώτες εκτιμήσεις

Σύμφωνα με ιατρικές πληροφορίες, το αγόρι φέρει πολλαπλά κατάγματα και εγκαύματα τριβής από την επαφή με το οδόστρωμα. Οι γιατροί παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στο τμήμα όπου νοσηλεύθηκε αρχικά, πριν αποφασιστεί η μεταφορά σε παιδιατρική μονάδα της Αχαΐας, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για τη φροντίδα ανηλίκων με σοβαρά τραύματα.

Διενέργεια προανάκρισης και πρακτικές πληροφορίες

Η Αστυνομία έχει αναλάβει προανάκριση για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος. Κατά τις πρώτες ενδείξεις, ο ανήλικος φέρεται να έχασε μόνος του τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα την πτώση στο οδόστρωμα, γεγονός που προς το παρόν αποκλείει την εμπλοκή άλλου οχήματος.

  • Ηλικία θύματος: 13 ετών
  • Τι του συνέβη: πτώση με ηλεκτρικό πατίνι, πολλαπλά κατάγματα, εγκαύματα τριβής
  • Νοσηλεία: αρχική εισαγωγή σε νοσοκομείο της Ηλείας, μεταφορά στο Καραμανδάνειο

Τοπικές επιπτώσεις και προτάσεις για γονείς και χρήστες

Το περιστατικό αναδεικνύει τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους σε δημόσιους χώρους χωρίς επαρκή προστασία ή επίβλεψη. Για την αποφυγή παρόμοιων σοβαρών ατυχημάτων συνιστώνται τα εξής:

  • Χρήση κράνους και προστατευτικού εξοπλισμού από ανηλίκους.
  • Επιτήρηση από ενήλικα όταν το όχημα οδηγείται από παιδιά.
  • Συμμόρφωση με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και επιλογή κατάλληλων διαδρομών.
ΣημείοΚατάσταση
ΗλείαΑρχική νοσηλεία
Πάτρα - ΚαραμανδάνειοΕξειδικευμένη νοσηλεία παιδιού

Οι αρχές και το ιατρικό προσωπικό συνεχίζουν την αξιολόγηση της κατάστασης του παιδιού, ενώ η οικογένεια έχει ενημερωθεί για τη διαδικασία της προανάκρισης, όπως προβλέπεται σε περιστατικά σοβαρού τραυματισμού ανηλίκων. Η εξέλιξη της υγείας του 13χρονου θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις για αποκατάσταση και πιθανή μακροπρόθεσμη παρακολούθηση.

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Πηγές

Αγγελική Οικονόμου
Αγγελική AI Ανταποκρίτρια στην Ηλεία σε σύνδεση

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