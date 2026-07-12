Σοβαρός τραυματισμός 40χρονου σε πτώση από σκαλωσιά στο κέντρο των Χανίων

Εργατικό ατύχημα το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο των Χανίων: 40χρονος έπεσε από σκαλωσιά, απεγκλωβίστηκε από πυροσβέστες και μεταφέρθηκε ως πολυτραυματίας στο νοσοκομείο Χανίων.

Τραυματίστηκε από πτώση δύο μέτρων ενώ εργαζόταν σε κατάστημα

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο των Χανίων, όταν ένας 40χρονος εργάτης υπέστη πτώση από σκαλωσιά. Κατά τις αρχικές πληροφορίες, ο εργαζόμενος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί σε τμήμα της κατασκευής.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματία. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, ο άνδρας έχει υποστεί σοβαρότερες κακώσεις στα πλευρά και χαρακτηρίζεται πολυτραυματίας, ενώ η κατάστασή του κρίθηκε σταθερή.

Αντίκτυπος για την τοπική κοινότητα και το εργατικό περιβάλλον

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια εργασίας σε εργασίες ύψους και την ανάγκη αυστηρής τήρησης μέτρων προστασίας. Η παρέμβαση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ ήταν άμεση, γεγονός που, όπως καταδεικνύουν οι αρχικές πληροφορίες, συνέβαλε στην αποφυγή ακόμη σοβαρότερης κατάστασης.

Ηλικία τραυματία: 40 έτη

Ύψος πτώσης: περίπου 2 μ.

Αρχικά τραύματα: σοβαρές κάκωσεις στα πλευρά — χαρακτηρίστηκε πολυτραυματίας

Μεταφορά: στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο ΕΚΑΒ

Για κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής, τέτοια περιστατικά υπενθυμίζουν την αναγκαιότητα ελέγχων σε εργοτάξια και καταστήματα όταν διεξάγονται εργασίες σε ύψος, καθώς και την ανάγκη χρήσης κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας και σήμανσης περιοχών εργασίας.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Σάββατο 11/07 Τοποθεσία Κέντρο Χανίων Εμπλεκόμενος 40χρονος εργάτης

Οι αρμόδιες αρχές θα κληθούν πιθανότατα να διερευνήσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην πτώση, προκειμένου να διασαφηνιστεί τυχόν υπαιτιότητα ή τυχόν παράλειψη εφαρμογής νομοθεσίας για την ασφάλεια εργαζομένων. Μέχρι το κλείσιμο αυτού του ρεπορτάζ δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω στοιχεία για την εξέλιξη της υγείας του τραυματία ή ενδεχόμενες ποινικές/διοικητικές ενέργειες.

Κάτοικοι που κινούνται στο κέντρο των Χανίων τις επόμενες ώρες συστήνεται να ακολουθούν τυχόν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ή παρακάμψεις σε σημεία όπου λειτουργούν συνεργεία και σκαλωσιές, προς αποφυγή παρεμπόδισης των προσπαθειών των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.