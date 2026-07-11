Σοβαρός τραυματισμός επιβάτη μετά από ρήξη παραθύρου σε πτήση από Θεσσαλονίκη

Αεροσκάφος της Ryanair επέστρεψε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης μετά από αποκόλληση παραθύρου. Ένας 61χρονος νοσηλεύεται με εγκαύματα και σε κατάσταση σοκ στο ΑΧΕΠΑ.

Πρόσκρουση σε παράθυρο επιβάτη: τι συνέβη στην πτήση από Θεσσαλονίκη

Στη Γ' Χειρουργική κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ παραμένει σε κατάσταση σοκ και νοσηλεύεται ο 61χρονος επιβάτης σερβικής υπηκοότητας που τραυματίστηκε έπειτα από αποκόλληση παραθύρου σε αεροσκάφος της Ryanair, κατά την πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν.

Σύμφωνα με καταγραφές από αυτόπτες μάρτυρες, λίγα λεπτά μετά την απογείωση ακούστηκε ισχυρός θόρυβος και ένα παράθυρο αποκολλήθηκε. Ο τραυματίας φέρει εγκαύματα από τη ροή του αέρα και την τριβή και, όπως αναφέρθηκε, δεν προβλέπεται προς το παρόν να λάβει εξιτήριο.

Η ατμόσφαιρα στο αεροσκάφος έγινε αμέσως χαοτική: οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν, οι επιβάτες έβαλαν γρήγορα τις μάσκες και προσπάθησαν να συγκρατήσουν τον τραυματία, εμποδίζοντας ενδεχόμενη πτώση εκτός του αεροσκάφους. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά στον αερολιμένα της Θεσσαλονίκης και οι υπόλοιποι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό.

«Πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν, το πρωί της Παρασκευής (10 Ιουλίου), επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά και οι επιβάτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό. Ένας επιβάτης ζήτησε και έλαβε ιατρική βοήθεια στο έδαφος, στη Θεσσαλονίκη. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση, διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στο Μέμινγκεν, το οποίο αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη στις 9:35 τοπική ώρα σήμερα το πρωί.»

Η ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας επιβεβαιώνει την αποκόλληση παραθύρου και αναφέρει ότι διατέθηκε άλλο αεροσκάφος για τη συνέχιση του δρομολογίου. Στο σημείο και στο αεροδρόμιο παρείχαν τις πρώτες βοήθειες οι αρμόδιες υπηρεσίες και ιατρικό προσωπικό.

Για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και τους ταξιδιώτες η υπόθεση εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων και τη συντήρηση των αεροσκαφών. Οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες του αεροδρομίου θα διερευνήσουν τα τεχνικά αίτια που οδήγησαν στην αποκόλληση του παραθύρου, ενώ η διερεύνηση του περιστατικού αναμένεται να περιλάβει καταγραφές πτήσης και τεχνικούς ελέγχους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιβάτες:

Σε παρόμοια περιστατικά η πρώτη ενέργεια είναι η εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας: μάσκα οξυγόνου και εντολές πληρώματος.

Οι επιβάτες που έχουν τραυματιστεί ή αισθάνονται αδιαθεσία πρέπει να αναζητούν άμεσα ιατρική βοήθεια στο έδαφος.

Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν με την ίδια εταιρεία μπορούν να αναμένουν ενημέρωση από την εταιρεία σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο και τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Το περιστατικό καταγράφεται ως σοβαρό αυτοματοποιημένο συμβάν αερομεταφορών και είναι πιθανό να κινητοποιήσει ελέγχους από τις ελληνικές αρχές πολιτικής αεροπορίας και τους τεχνικούς ελεγκτές. Για τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης η δημόσια υγεία δεν φαίνεται να απειλήθηκε, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι υπόλοιποι επιβάτες λήφθηκαν υπόψη και δεν υπήρξαν μαζικοί τραυματισμοί.

Στοιχείο Δεδομένο Δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Μέμινγκεν Ημερομηνία 10 Ιουλίου Αναχώρηση αντικαταστάτου 09:35 (τοπική) Νοσηλευόμενος 61 ετών, σερβικής υπηκοότητας

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια συνεχίζονται και αναμένονται τεχνικές εξετάσεις και επίσημα πορίσματα που θα διευκρινίσουν αν πρόκειται για δυσλειτουργία του εξοπλισμού, κατασκευαστικό πρόβλημα ή άλλο παράγοντα. Η δυσαρέσκεια και ανησυχία των επιβατών που βίωσαν το συμβάν παραμένουν, ενώ οι τοπικές υπηρεσίες υγείας παρακολουθούν το περιστατικό.