Σπάρτη: Δύο νεκροί σε μετωπική με πυροσβεστικό στην παράκαμψη Βουτιάνων

Θανατηφόρο τροχαίο «αργά το απόγευμα της Δευτέρας» στα πρώτα χιλιόμετρα της Ε.Ο. Σπάρτης–Τρίπολης. Ηλικιωμένο ζευγάρι κατέληξε, ελαφρά τραυματίας πυροσβέστης. Προανάκριση από την Τροχαία Σπάρτης.

Θανατηφόρο δυστύχημα στην έξοδο της Σπάρτης

Βαρύ είναι το κλίμα στη Σπάρτη μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας στα πρώτα χιλιόμετρα της Εθνικής Οδού Σπάρτης–Τρίπολης. Σύμφωνα με τις επιβεβαιωμένες πληροφορίες, επιβατηγό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με πυροσβεστικό όχημα.

Σημείο και συνθήκες της σύγκρουσης

Το δυστύχημα καταγράφηκε στην παράκαμψη των Βουτιάνων. Οι αρχές επισημαίνουν ότι τα ακριβή αίτια διερευνώνται· ωστόσο, από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει πως είχε προηγηθεί βροχόπτωση που έκανε το οδόστρωμα ιδιαίτερα ολισθηρό. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης μετέτρεψε το Ι.Χ. σε άμορφη μάζα μετάλλου, δυσκολεύοντας τον απεγκλωβισμό.

Απώλειες και τραυματισμοί

Στο επιβατηγό επέβαινε ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο τραυματίστηκε βαριά και, παρά τις προσπάθειες, υπέκυψε στα τραύματα. Από το πυροσβεστικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν τρεις πυροσβέστες, τραυματίστηκε ένας. Το όχημα της Υπηρεσίας κατευθυνόταν προς Σπάρτη για να συνδράμει σε εν εξελίξει επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας Σπάρτης, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό και την παροχή πρώτων βοηθειών. Η ανταπόκριση ήταν άμεση, ωστόσο το ζευγάρι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η Τροχαία έχει αναλάβει την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.

Τι εξετάζει η προανάκριση

Η προανάκριση εστιάζει σε κρίσιμες παραμέτρους, όπως:

την πιθανή εκτροπή του Ι.Χ. και τους παράγοντες που την προκάλεσαν,

του Ι.Χ. και τους παράγοντες που την προκάλεσαν, την κατάσταση του οδοστρώματος μετά τη βροχόπτωση,

μετά τη βροχόπτωση, τη γραμμή πορείας των δύο οχημάτων πριν τη σύγκρουση.

Παρότι τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση, οι πρώτες ενδείξεις για ολισθηρότητα της ασφάλτου συνιστούν κομβικό στοιχείο στην αποτίμηση της τραγωδίας στην παράκαμψη των Βουτιάνων.

Τοπικός αντίκτυπος και ασφάλεια στη Σπάρτη

Το δυστύχημα αναδεικνύει, για ακόμη μία φορά, τη σημασία της οδικής ασφάλειας στον άξονα Σπάρτης–Τρίπολης, ειδικά σε τμήματα με αυξημένη κίνηση υπηρεσιακών οχημάτων. Η παρουσία του πυροσβεστικού, που κινούνταν προς επιχειρησιακή συνδρομή, υπογραμμίζει τον κίνδυνο αιφνίδιων μεταβολών του οδικού σκηνικού, ιδίως όταν επικρατούν μετεωρολογικά φαινόμενα που επηρεάζουν την πρόσφυση. Οι τοπικές υπηρεσίες παραμένουν σε ετοιμότητα, ενώ η έκβαση της προανάκρισης αναμένεται να φωτίσει κρίσιμες πτυχές για την αποτροπή ανάλογων περιστατικών.

Γεγονότα όπως καταγράφηκαν

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Δευτέρα (αργά το απόγευμα) Σημείο Παράκαμψη Βουτιάνων, Ε.Ο. Σπάρτης–Τρίπολης Εμπλεκόμενα οχήματα Ι.Χ. επιβατικό και πυροσβεστικό Απολογισμός 2 νεκροί (ηλικιωμένο ζευγάρι), 1 τραυματίας πυροσβέστης Αρχές στο σημείο Τροχαία Σπάρτης, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ Συνθήκες οδοστρώματος Ιδιαίτερα ολισθηρό λόγω προηγηθείσας βροχόπτωσης

Οι έρευνες της Τροχαίας Σπάρτης συνεχίζονται, με στόχο την πλήρη τεκμηρίωση των αιτίων και των συνθηκών του συμβάντος.