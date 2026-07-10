Σοβαρό ατύχημα στη Σκάλα Περαίας: ανήλικος διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο

Αργά το απόγευμα της 8ης Ιουλίου νεαρός τραυματίστηκε μετά από πτώση/βουτιά στη Σκάλα Περαίας. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος με τραύματα στον αυχένα και το κεφάλι. Η προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό.

Σοβαρός τραυματισμός σε μόλο της Σκάλα Περαίας

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 8 Ιουλίου στη Σκάλα Περαίας, όταν ένας νεαρός βρέθηκε βαριά τραυματισμένος στο νερό και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο τραυματισμός συνέβη σε μόλο της περιοχής και ο νεαρός ανασύρθηκε από λουόμενους πριν μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Οι αρχικές αναφορές αναφέρουν ότι πρόκειται για ανήλικο, με την ηλικία να προσδιορίζεται σε 16–17 έτη από ορισμένες πηγές, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο για άτομο άνω των 20 ετών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο τραυματισμός φαίνεται να οφείλεται σε βουτιά σε ρηχά νερά και προκάλεσε σοβαρά βαριά τραύματα στον αυχένα και το κεφάλι. Ο νεαρός νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε κωματώδη κατάσταση, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ.

«Νοσηλεύεται με βαριά τραύματα σε κωματώδη κατάσταση και αναμένεται η κλινική εκτίμηση από τους θεράποντες γιατρούς», αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει το Λιμενικό Σώμα. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημες ανακοινώσεις με λεπτομέρειες σχετικά με τα ακριβή αίτια της πτώσης ή τα χαρακτηριστικά του σημείου όπου έγινε η βουτιά.

Χρονικό: 8 Ιουλίου , απογευματινές ώρες.

, απογευματινές ώρες. Τοποθεσία: μόλος στη Σκάλα Περαίας , ανατολική Θεσσαλονίκη.

, ανατολική Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα: σοβαροί τραυματισμοί σε αυχένα/κεφάλι, νοσηλεία στο Ιπποκράτειο, διασωλήνωση.

Για τους κατοίκους της Σκάλας (Λακωνίας) και άλλων παραλιακών κοινοτήτων η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη προσοχής σε σημεία με μόλους, προβλήτες και ρηχά νερά, καθώς και τη σημασία της άμεσης παρέμβασης από λουόμενους και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Τα μέσα ενημέρωσης που μετέδωσαν το περιστατικό επικαλούνται πληροφορίες από τοπικά δημοσιογραφικά πρακτορεία και το Λιμενικό, χωρίς προς το παρόν επίσημη ιατρική ή δικαστική ενημέρωση με πλήρη στοιχεία.

Επειδή η είδηση κυκλοφόρησε ευρέως στα εθνικά και περιφερειακά ΜΜΕ, ενδέχεται να δημιουργηθεί σύγχυση λόγω της κοινής ονομασίας «Σκάλα». Οι τοπικές αρχές και οι ναυαγοσώστες υπενθυμίζουν γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας: έλεγχος βάθους πριν από βουτιά, αποφυγή πηδημάτων σε άγνωστα σημεία και ταχεία κλήση 166/ΕΚΑΒ και Λιμενικού σε περίπτωση ατυχήματος.

Στοιχείο Διαθέσιμη πληροφορία Ημερομηνία 8 Ιουλίου Τόπος Μόλος, Σκάλα Περαίας Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης Κατάσταση ασθενούς Διασωληνωμένος, σοβαρά τραυματισμένος

Η έρευνα του Λιμενικού αναμένεται να ρίξει φως στην αιτία της πτώσης και στην ακριβή ηλικία του τραυματία. Μέχρι τότε δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πρόσθετες πληροφορίες για τα αίτια ούτε για την εξέλιξη της υγείας του πέρα από τα όσα μετέδωσαν τα μέσα.

Η δημοσίευση ενημερώνεται εφόσον δοθούν επίσημα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές ή το νοσοκομείο.