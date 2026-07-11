Σπίτι 115 τ.μ. στο Χαλάνδρι μεταμορφώθηκε γύρω από μια κεντρική βιβλιοθήκη

Μετατροπή πρώην γραφειακού χώρου σε κατοικία 115 τ.μ. από το γραφείο Archiwave Architects — κεντρικό στοιχείο το custom-made «Green Box» που οργανώνει κινήσεις, αποθηκεύσεις και διαχωρισμούς στο σπίτι.

Από γραφείο σε κατοικία: το έργο «Green Box» στο Χαλάνδρι

Στο Χαλάνδρι ολοκληρώθηκε η μετατροπή ενός πρώην γραφειακού κελύφους σε κατοικία 115 τ.μ., έργο του αρχιτεκτονικού γραφείου Archiwave Architects. Η παρέμβαση σχεδιάστηκε για τις ανάγκες ενός νεαρού ζευγαριού και βασίζεται γύρω από ένα ειδικά κατασκευασμένο, κεντρικό στοιχείο — τη βιβλιοθήκη που ονομάζεται Green Box. Η επέμβαση στοχεύει στην επανερμηνεία της λειτουργίας του χώρου και στην οργάνωση της καθημερινότητας με σαφή χωρική ταυτότητα.

Η νέα διαρρύθμιση οργανώνεται έτσι ώστε η βιβλιοθήκη να γίνεται άξονας κίνησης και οπτικής συνοχής, ταυτόχρονα φιλοξενώντας αποθηκευτικούς χώρους και ντουλάπες. Σε πρακτικό επίπεδο, η κατασκευή λειτουργεί ως διακριτικό όριο ανάμεσα στις κοινόχρηστες και τις ιδιωτικές ζώνες, χωρίς να αφαιρεί την αίσθηση ενιαίου χώρου.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση του έργου δεν ήταν απλώς η ανακαίνιση ενός υπάρχοντος κελύφους, αλλά η πλήρης επανερμηνεία του.»

Στο χώρο της κουζίνας δεσπόζει μια μαρμάρινη νησίδα, που σε συνδυασμό με την κεντρική βιβλιοθήκη δημιουργεί καθαρούς οπτικούς άξονες και ροές κίνησης. Οι φωτογραφίες του έργου (φωτογράφος: Piyi Wong) δείχνουν την έμφαση στη λειτουργικότητα και στην επιλογή υλικών που ενισχύουν την αίσθηση οικειότητας.

Μελέτη: Archiwave Architects (Δημήτρης Ντούπας, Άννα Κωνσταντοπούλου)

Έκταση κατοικίας: 115 τ.μ.

Κεντρικό στοιχείο: custom-made βιβλιοθήκη «Green Box»

Η παρέμβαση στο Χαλάνδρι αποτελεί παράδειγμα για το πώς η αρχιτεκτονική μπορεί να μετατρέψει την σχέση χρήσης ενός κτιρίου, δίνοντας προτεραιότητα στην εσωτερική οργάνωση και στην ποιότητα διαβίωσης. Για τους κατοίκους της περιοχής, τέτοια έργα δείχνουν τις δυνατότητες που υπάρχουν σε παλαιότερα γραφειακά κτίρια προς νέα χρήση κατοικίας, στοιχείο σημαντικό σε γειτονιές με μεταβαλλόμενες ανάγκες κατοίκησης.

Χαρακτηριστικό Λεπτομέρεια Εμβαδόν 115 τ.μ. Σχεδιασμός Archiwave Architects (Δ. Ντούπας, Α. Κωνσταντοπούλου) Κύριο στοιχείο Custom-made βιβλιοθήκη «Green Box», μαρμάρινη νησίδα κουζίνας

Η μετατροπή αυτή στο Χαλάνδρι καταδεικνύει επίσης την ανάγκη για ευέλικτους σχεδιασμούς στην αστική κατοικία και μπορεί να εμπνεύσει παρόμοιες ανακαινίσεις στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται αλλαγή χρήσης ή πολεοδομικά ζητήματα που υπερβαίνουν το ίδιο το έργο.