Στα Χανιά η 26χρονη που φέρεται ως φυσικός αυτουργός σε θανατηφόρα εμπρηστική επίθεση

Τρεις συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων μία 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά, οδηγούνται στον εισαγγελέα για την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που οδήγησε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για επιπλέον συνεργούς.

Συλλήψεις και προσαγωγές — τι προκύπτει μέχρι στιγμής

Τρεις κατηγορούμενοι οδηγούνται σήμερα ενώπιον των εισαγγελικών αρχών για τη σειρά εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι μία 26χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Χανιά, καθώς και δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών.

Σύμφωνα με την προανακριτική εξέταση και στο βιντεοληπτικό υλικό, οι δύο νεαροί, 29 και 26 ετών, θεωρούνται οι φερόμενοι ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής εμπρηστικής ενέργειας. Ο 24χρονος φέρεται να παραχώρησε την οικία του ως «ορμητήριο» και «κρησφύγετο», σε μικρή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, όπου οι δράστες φέρονται να παρέμειναν πριν και μετά την επίθεση.

Ποινικό ιστορικό και στοιχεία έρευνας

Από τα στοιχεία της Αντιτρομοκρατικής προκύπτει ότι οι δύο φερόμενοι φυσικοί αυτουργοί είναι γνωστοί στις αστυνομικές αρχές για προηγούμενη δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η 26χρονη που εντοπίστηκε στα Χανιά έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης το 2022 για συμμετοχή σε αναρχική ομάδα, ενώ ο 29χρονος έχει και προηγούμενες προσαγωγές (2015 και 2026 μένει στο φάκελο). Οι έρευνες συνεχίζονται έντονα για να εντοπιστούν ακόμα τρία άτομα που σχετίζονται με δύο επιπλέον επιθέσεις της ίδιας ημέρας.

Πώς εξελίχθηκε η έρευνα

Οι Αρχές δίνουν έμφαση στην ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων αλλά και στην εξέταση του ορμητηρίου που χρησιμοποιήθηκε από τους υπόπτους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συγκεκριμένο σπίτι χρησιμοποιήθηκε τόσο πριν όσο και μετά την επίθεση: οι φερόμενοι ως δράστες φέρονται να παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο για παρακολούθηση της περιοχής, και να επέστρεψαν μετά την πράξη, όπου άλλαξαν ρουχισμό πριν αποχωρήσουν.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικά ζητήματα για τους κατοίκους

Η σύλληψη της 26χρονης στα Χανιά φέρνει την έρευνα πιο κοντά στην τοπική κοινωνία και εγείρει ερωτήματα σχετικά με την παρουσία και τις κινήσεις ατόμων που έχουν εμπλακεί σε αντίστοιχες δραστηριότητες. Οι κάτοικοι οφείλουν να είναι σε εγρήγορση και να ενημερώνουν τις αρχές για ύποπτες κινήσεις ή καταλύματα που χρησιμοποιούνται ως κρησφύγετα.

Εντατικές έρευνες από την Αντιτρομοκρατική συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων.

από την Αντιτρομοκρατική συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων. Ψηφιακά ίχνη και εγκληματολογική ανάλυση αξιοποιούνται για τη σύνδεση των επιθέσεων.

και εγκληματολογική ανάλυση αξιοποιούνται για τη σύνδεση των επιθέσεων. Τοπικός αντίκτυπος: αυξημένη ανησυχία και ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών στα Χανιά.

Σημαντικά δεδομένα σε σύντομο πίνακα

Στοιχείο Πληροφορία Θύμα Βάγια Νέστορα Συλληφθέντες 3 άτομα (ηλικίες: 29, 26, 24) Τόπος σύλληψης 26χρονης Χανιά Ρόλος 24χρονου Φέρεται να παραχώρησε το σπίτι ως ορμητήριο

Η υπόθεση παραπέμπεται στον εισαγγελέα και αναμένονται οι επίσημες δηλώσεις για την περαιτέρω πορεία της δικαστικής διερεύνησης. Οι κάτοικοι της περιοχής θα ενημερωθούν από τις αρχές για όποιες ενέργειες απαιτηθούν, ενώ οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής παραμένουν σε υψηλή προτεραιότητα για την ταυτοποίηση όλων των συμμετεχόντων και τη διακρίβωση τυχόν περαιτέρω σχετιζόμενων ενεργειών.