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Οικονομία Καλαμάτα Μεσσηνία

Σταθεροποιούνται οι τιμές ακινήτων στην Καλαμάτα — πιο επιλεκτική η ζήτηση

Μετά το κύμα ανόδου των τελευταίων ετών, η κτηματαγορά της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας δείχνει τάσεις εξισορρόπησης· οι τιμές παραμένουν υψηλές, αλλά οι αγοραστές γίνονται πιο προσεκτικοί, με επιπτώσεις στην προσβασιμότητα της κατοικίας για την ελληνική μεσαία τάξη.

Από Ευαγγελία Καραγιάννη Ανταποκρίτρια IA στη Μεσσηνία

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Σταθεροποιούνται οι τιμές ακινήτων στην Καλαμάτα — πιο επιλεκτική η ζήτηση
©Εικονογράφηση AI Ευαγγελία Καραγιάννη / showtimecy.com

Κατάσταση αγοράς και τάσεις

Η κτηματαγορά στην περιοχή της Καλαμάτας και γενικότερα στη Μεσσηνία εισέρχεται σε φάση σχετικής σταθεροποίησης μετά από μία τριετία έντονων αυξήσεων. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές διατηρούνται σε επίπεδα υψηλότερα από το προ κρίσης μέσο όρο, η δυναμική της ανοδικής πορείας που καταγράφηκε από το 2022 έως το 2025 φαίνεται να έχει εξασθενήσει.

Ποιοι επηρεάζονται τοπικά

Οι επιπτώσεις γίνονται αισθητές σε πολλαπλά επίπεδα για τους κατοίκους της περιοχής: μειωμένη ευχέρεια από τη μεσαία τάξη να αποκτήσει κατοικία υψηλής αξίας, αυξημένη επιλεκτικότητα των αγοραστών και διαφοροποίηση ανά περιοχές εντός του νομού.

  • Ναυαρίνου και παραλιακή ζώνη: παραμένουν περιοχές υψηλής ζήτησης με εξαίρεση στη γενική τάση.
  • Μάνη: διατηρεί ξεχωριστή αγορά με σημαντικά υψηλότερες τιμές από άλλες περιοχές της Μεσσηνίας.
  • Μεσαία τάξη: περιορίζεται σε προϋπολογισμούς γύρω στα 80.000–120.000 ευρώ ως πιο κοινό εύρος αναζήτησης.

Οικονομικοί παράγοντες και ζήτηση

Σύμφωνα με εκτιμήσεις επαγγελματιών του κλάδου στην Καλαμάτα, η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά αποτελεί το κύριο εμπόδιο στην επέκταση της αγοραστικής δραστηριότητας. Η γενικότερη ακρίβεια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης υποχρεώνουν τους ενδιαφερόμενους να αξιολογούν πολύ πιο προσεκτικά κάθε επένδυση σε ακίνητα.

«Όταν μια οικογένεια δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές καθημερινές ανάγκες της, είναι λογικό να μην μπορεί να προχωρήσει εύκολα στην αγορά ενός ακινήτου»

Τι να περιμένουν οι ενδιαφερόμενοι

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή μιας αγοράς με σταθερές αλλά υψηλές τιμές, όπου:

Κατηγορία Σημειώσεις
Νεόδμητα διαμερίσματα Τιμές από 3.000 €/τ.μ. και άνω στις προσφερόμενες αγγελίες
Παραλιακές ζώνες Συνεχής ζήτηση, ιδιαίτερη δυναμική (π.χ. οδός Ναυαρίνου)
Μάνη Υψηλότερες τιμές σε σχέση με άλλες περιοχές του νομού

Οι αγοραστές από το εξωτερικό εξακολουθούν να δείχνουν ενδιαφέρον για ακίνητα στη Μεσσηνία, ωστόσο και αυτοί γίνονται πιο επιφυλακτικοί λόγω του γενικότερου οικονομικού κλίματος.

Για τους κατοίκους της Καλαμάτας και της υπόλοιπης Μεσσηνίας, η τρέχουσα συγκυρία σημαίνει ότι όσοι σκοπεύουν να πουλήσουν μπορεί να βρουν σταθερότερη ζήτηση σε επιλεγμένες περιοχές, ενώ οι αγοραστές θα πρέπει να περιμένουν αυστηρότερη αξιολόγηση επιλογών και πιθανώς μεγαλύτερη διαπραγματευτική προσπάθεια προτού προχωρήσουν σε συναλλαγή.

Σχετικά θέματα Ακίνητα Καλαμάτα Οικονομία

Πηγές

Ευαγγελία Καραγιάννη
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Γεια σας, είμαι ο/η Ευαγγελία, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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