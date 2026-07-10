Στη δικαιοσύνη οι τρεις συλληφθέντες για τον φονικό εμπρησμό στη Θεσσαλονίκη

Την προσεχή Δευτέρα οδηγούνται στον Εισαγγελέα οι τρεις κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο της Β. Νέστορα. Η δικογραφία περιλαμβάνει βαριά κακουργήματα και την επιβαρυντική διάταξη για τρομοκρατική πράξη.

Συλλήψεις και δικογραφία

Την πρωινή διαδικασία της Δευτέρας αναμένεται να αντιμετωπίσουν ενώπιον του Εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στον εμπρησμό πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη, από τον οποίο έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Η δικογραφία συντάσσεται για τα κακουργήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της πρόκλησης έκρηξης, με προσθήκη της επιβαρυντικής περίστασης ότι πρόκειται για τρομοκρατική πράξη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι κατηγορούμενοι είναι ένας 29χρονος, μια 26χρονη και ένας 24χρονος. Οι αρχές τους συνέλαβαν εννέα ημέρες μετά το περιστατικό, στο πλαίσιο συντονισμένων επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στα Χανιά.

Πώς προέκυψαν τα στοιχεία

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν εικόνες από κάμερες ασφαλείας και στοιχεία μετακίνησης για να ακολουθήσουν τα ίχνη των υπόπτων. Κάποιο οπτικό υλικό κατέγραψε τον 29χρονο να συνοδεύει την 26χρονη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», στοιχείο που συνδέθηκε με τα δεδομένα των πτήσεων και έθεσε υπό αμφισβήτηση τις κινήσεις της νεαρής γυναίκας.

Μετά την άφιξή της στην Κρήτη, οι αρχές έχασαν προσωρινά το στίγμα της 26χρονης και συνέχισαν την έρευνα μέσω στοιχείων κινητής τηλεφωνίας. Η ανάλυση του σήματος από κεραίες κινητής τηλεφωνίας επέτρεψε τον περιορισμό της έρευνας σε συγκεκριμένη περιοχή, ενώ η νεαρή εντοπίστηκε τελικά σε παραλία και τέθηκε υπό παρακολούθηση. Από την παρακολούθηση προέκυψε στοιχείο κυκλοφορίας οχήματος που οδήγησε στον εντοπισμό του 24χρονου, ο οποίος φέρεται ότι παραχώρησε χώρο προσωρινής διαμονής.

Συλληφθέντες: 29 ετών, 26 ετών, 24 ετών

29 ετών, 26 ετών, 24 ετών Κατηγορίες: ανθρωποκτονία με πρόθεση, πρόκληση έκρηξης

ανθρωποκτονία με πρόθεση, πρόκληση έκρηξης Επιβαρυντικό: περίσταση τρομοκρατικής πράξης

περίσταση τρομοκρατικής πράξης Τοποθεσίες ερευνών: Θεσσαλονίκη, Χανιά

Τοπικές επιπτώσεις και διαδικασία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, τόσο λόγω της απώλειας ζωής όσο και εξαιτίας του χαρακτηρισμού της πράξης ως τρομοκρατικής. Η εισαγγελική διαδικασία που θα ακολουθήσει αναμένεται να καθορίσει το νομικό πλαίσιο της προφυλάκισης και των περαιτέρω ανακρίσεων.

Από νομικής σκοπιάς, η διατύπωση της δικογραφίας σε βαθμό βαριού κακουργήματος σηματοδοτεί ότι οι αρχές αξιολόγησαν τα πρώτα ευρήματα ως ικανά για την άσκηση δικών διώξεων σε ανώτερο επίπεδο. Για τους κατοίκους της περιοχής το γεγονός αυτό έχει πρακτική σημασία όσον αφορά την οργάνωση των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας και την ενημέρωση του κοινού για μέτρα προστασίας.

Στοιχείο Πληροφορία Αριθμός συλληφθέντων 3 Κατηγορίες Ανθρωποκτονία με πρόθεση, πρόκληση έκρηξης Επιβαρυντικό Τρομοκρατική πράξη Περιοχές ερευνών Θεσσαλονίκη, Χανιά

Η συνέχεια της έρευνας θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία που συλλέγουν Ανακριτικές και Δικαστικές αρχές, καθώς και από τις καταθέσεις μαρτύρων. Οι κάτοικοι της πόλης αναμένεται να παρακολουθούν τις δικαστικές εξελίξεις και τις οποίες ενέργειες θα αναλάβουν οι Αρχές για την αποτροπή ανάλογων γεγονότων.

Η δίκη και οι ενδιάμεσες διαδικασίες θα προσδιορίσουν εάν τα μέχρι τώρα ευρήματα επαρκούν για την απαγγελία βαρύτερων ποινικών κυρώσεων, ενώ οι εισαγγελικές κινήσεις τις προσεχείς ημέρες θα ρίξουν φως στην πλήρη έκταση της εμπλοκής κάθε συλληφθέντα.