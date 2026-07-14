Στη δημοπρασία του Sotheby’s βγαίνει ο σκελετός T. rex «Gus» με εκτίμηση έως 30 εκατ. δολάρια

Ο σκελετός «Gus», ένας από τους μεγαλύτερους γνωστούς Τ. rex, βγαίνει σε πλειστηριασμό στη Νέα Υόρκη· παλαιοντολόγοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο απώλειας επιστημονικού υλικού σε ιδιωτικές συλλογές.

Στη Νέα Υόρκη ολοκληρώνεται σήμερα μια δημοπρασία που έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον: ο σκελετός του Τυραννόσαυρου ρεξ γνωστός ως «Gus» προσφέρεται από τον οίκο Sotheby’s με εκτίμηση πώλησης μεταξύ 20 και 30 εκατ. δολαρίων. Πριν από την έναρξη της δημοπρασίας οι προσφορές είχαν ήδη φτάσει τα 19 εκατ. δολάρια, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της αγοράς απολιθωμάτων.

Μορφολογικά και επιστημονικά χαρακτηριστικά

Ο σκελετός παρουσιάζεται από τον οίκο ως ένας από τους μεγαλύτερους Τ. rex που έχουν ανακαλυφθεί: μήκος περίπου 11,5 μέτρα και ύψος κοντά στα 3,8 μέτρα. Το εύρημα προέρχεται από ιδιωτική γη στην κομητεία Χάρντινγκ της Νότιας Ντακότα, από τον γεωλογικό σχηματισμό Χελ Κρικ, μία περιοχή με διεθνή φήμη για ευρήματα δεινοσαύρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο οίκος, ο «Gus» περιλαμβάνει 183 απολιθωμένα οστικά στοιχεία, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 61% του συνολικού αριθμού οστών και το 75%-80% της μάζας του ζώου. Το κρανίο του θεωρείται εξαιρετικά διατηρημένο και πάνω στα οστά διακρίνονται ίχνη από δαγκώματα και τραύματα, ενδείξεις που προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη βιολογική και οικολογική ιστορία του είδους.

Η διαμάχη γύρω από την ιδιωτική πώληση απολιθωμάτων

Το ουσιαστικό πρόβλημα που εγείρεται δεν αφορά μόνο το εντυπωσιακό μέγεθος του ευρήματος, αλλά την πιθανότητα να αποκλειστεί από τη δημόσια και επιστημονική χρήση. Παλαιοντολόγοι προειδοποιούν ότι όταν ένα τέτοιο απολίθωμα καταλήγει σε ιδιωτική συλλογή, η επιστήμη χάνει όχι απλώς ένα έκθεμα αλλά κρίσιμα δεδομένα που απαιτούνται για επανεξέταση και μελλοντική έρευνα. Η μόνιμη δημόσια φύλαξη εξασφαλίζει την πρόσβαση σε άλλους ερευνητές και τη διαφύλαξη του επιστημονικού αποτυπώματος.

Πηγή ευρήματος: ιδιωτική γη, κομητεία Χάρντινγκ, Νότια Ντακότα.

Γεωλογικός σχηματισμός: Χελ Κρικ .

. Κύρια μεγέθη: 11,5 μ. μήκος, 3,8 μ. ύψος, 183 οστά.

Η νομική κατάσταση διαφοροποιεί τις πρακτικές διεθνώς: στις ΗΠΑ απολιθώματα που βρέθηκαν σε ιδιωτική γη μπορούν να πωλούνται νόμιμα υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ενώ σε άλλες χώρες όπως η Βραζιλία και η Μογγολία τα απολιθώματα θεωρούνται κρατική ή δημόσια ιδιοκτησία. Η αντίθεση αυτή τροφοδοτεί ένα διεθνές εμπόριο όπου σπάνιοι σκελετοί κινούνται ανάμεσα στις αγοραπωλησίες, παρόμοια με έργα τέχνης ή πολύτιμα αντικείμενα.

Χαρακτηριστικό Τιμή/Ποσό Εκτίμηση πώλησης 20–30 εκατ. $ Ενδεικτική προσφορά πριν τη δημοπρασία 19 εκατ. $ Αριθμός απολιθωμένων στοιχείων 183 Κάλυψη σε αριθμό οστών 61% Κάλυψη σε μάζα 75%–80%

Η υπόθεση του «Gus» επαναφέρει στην επιφάνεια ένα παλιό αλλά οξυμένο ηθικό και επιστημονικό ερώτημα: σε ποιον ανήκουν τα ίχνη της ιστορίας της ζωής και ποια είναι τα όρια ανάμεσα στην εμπορική αξία και στην κοινή κληρονομιά της γνώσης; Η έκβαση της σημερινής δημοπρασίας δεν θα κρίνει μόνο την τιμή ενός αντικειμένου, αλλά ενδέχεται να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο τέτοια ευρήματα θα παραμείνουν προσβάσιμα στην επιστημονική κοινότητα και στο κοινό.