Στη Δράμα ιδρύεται 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας μέσα στη φυλακή για το 2026-27

Το Υπουργείο Παιδείας υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο σωφρονιστικό κατάστημα Δράμας από το σχολικό έτος 2026-2027, με στόχο την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την ενίσχυση της επανένταξης των κρατουμένων.

Απόφαση και ημερομηνία έναρξης

Τη λειτουργία του 2ου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Σωφρονιστικό Κατάστημα της Δράμας επισφράγισε Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν κατά το Υπουργείο οι αρμόδιοι υφυπουργοί. Η έναρξη προβλέπεται για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι υπογράφοντες και η συνεργασία υπουργείων

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφηκε από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνο Βλάση, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση, τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά, και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννη Λαμπρόπουλο. Η κίνηση εντάσσεται στον σχεδιασμό για διεύρυνση των εκπαιδευτικών δομών εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, με την εμπλοκή τόσο του Υπουργείου Παιδείας όσο και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ρόλος Όνομα Υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης Αναπλ. Υπ. Οικονομίας & Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος

Σκοπός του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

Ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στοχεύει στην εκπαίδευση ενηλίκων εντός του σωφρονιστικού συστήματος. Με τη λειτουργία του νέου Σ.Δ.Ε. οι κρατούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και να λάβουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου. Εκτός από τη χορήγηση τίτλου, το σχολείο αποβλέπει στην ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων που διευκολύνουν την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη μετά την αποφυλάκιση.

«Η Διά Βίου Μάθηση στρατηγική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής», ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Βλάσης, υπογραμμίζοντας ότι η ίδρυση ενισχύει έναν θεσμό με σημαντική κοινωνική προσφορά.

Η λειτουργία τοποθετείται στο σχολικό έτος 2026-2027 .

. Το Σ.Δ.Ε. προσφέρει ισότιμο τίτλο με το απολυτήριο Γυμνασίου.

Η κίνηση αποτελεί συνεργασία του Υπ. Παιδείας με το Υπ. Προστασίας του Πολίτη.

Τοπικές προεκτάσεις και επιπτώσεις

Για τη Δράμα η ίδρυση του 2ου Σ.Δ.Ε. σημαίνει πρακτική ενίσχυση των εκπαιδευτικών δομών εντός του σωφρονιστικού καταστήματος της πόλης. Η πρόσβαση σε βασική εκπαίδευση ενδέχεται να μειώσει εμπόδια στην επανένταξη, να βελτιώσει τις δεξιότητες που ζητούνται στην τοπική αγορά εργασίας και να υποστηρίξει προγράμματα κοινωνικής επανένταξης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Παράλληλα, η λειτουργία σχολείου μέσα στη φυλακή απαιτεί στελέχωση με εκπαιδευτικό προσωπικό, διοικητική υποστήριξη και συνεργασία με τοπικούς φορείς, στοιχεία που θα πρέπει να εξελιχθούν το επόμενο διάστημα.

Η επόμενη φάση αναμένεται να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για την οργάνωση του προγράμματος σπουδών, τον αριθμό των εκπαιδευομένων που θα δεχθεί το Σ.Δ.Ε. της Δράμας και τα κριτήρια επιλογής. Αυτά τα ζητήματα θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την άμεση λειτουργία και τον αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία.