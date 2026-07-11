Στη Ορεστιάδα Σταθμός Επαγγελματικού Προσανατολισμού με προϋπολογισμό 302.500€

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η πράξη για τη δημιουργία Συμβουλευτικού Σταθμού στην Ορεστιάδα. Η δομή θα προσφέρει εξατομικευμένη καθοδήγηση σε κατοίκους από 14 ετών και άνω, με στόχο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της έγκαιρης επιλογής εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας.

Ενίσχυση τοπικών υπηρεσιών για απασχόληση και επαγγελματικό προσανατολισμό

Με απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάχθηκε στο περιφερειακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027 η Πράξη που αφορά τη δημιουργία ενός Συμβουλευτικού Σταθμού Απασχόλησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον Δήμο Ορεστιάδας. Δικαιούχος είναι ο Δήμος και ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 302.500 ευρώ.

«Εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2021-2027» η Πράξη «Συμβουλευτικός Σταθμός Απασχόλησης και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Δήμου Ορεστιάδας», με δικαιούχο τον Δήμο Ορεστιάδας και συνολικό προϋπολογισμό 302.500 ευρώ.»

Η πρωτοβουλία προβλέπει τη λειτουργία σύγχρονης δομής που θα παρέχει υπηρεσίες καθοδήγησης σε κατοίκους ηλικίας 16 ετών και άνω, ενώ για τη νεότερη ηλικιακή ομάδα 14-16 ετών θα υπάρξει ειδικό πρόγραμμα μέσω voucher, με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας.

Η δομή θα στελεχωθεί με δύο εξειδικευμένα στελέχη για συντονισμό, διοικητική υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικής.

για συντονισμό, διοικητική υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικής. Ο Δήμος θα διαθέσει κατάλληλο χώρο και θα καλύψει τις λειτουργικές δαπάνες από ίδιους πόρους.

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) και στη Προτεραιότητα «Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας», συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στόχοι της παρέμβασης είναι η εξατομικευμένη υποστήριξη πολιτών, η βελτίωση της απασχολησιμότητας και η στήριξη των νέων στην επιλογή εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πορείας. Η επεξεργασία του σχεδιασμού προβλέπει συγκεκριμένο αριθμό ωφελούμενων και συνεδριών, ώστε να αποτυπωθεί με μετρήσιμο τρόπο το όφελος για την τοπική κοινωνία.

Στοιχείο Αριθμός / Πληροφορία Προϋπολογισμός 302.500 € Ετήσιοι ωφελούμενοι (άτομα) 240 Συνολικοί ωφελούμενοι (3 έτη) 720 Συνολικές συνεδρίες 2.160 Voucher για 14-16 ετών 500 τεμάχια αξίας 200 € έκαστο

Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, κάθε ωφελούμενος θα έχει έως τρείς συνεδρίες συμβουλευτικής, ενώ τα voucher για τους εφήβους περιλαμβάνουν δύο συνεδρίες και μία συνεδρία για την ανάλυση και ερμηνεία σταθμισμένου τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.

Για την Ορεστιάδα, όπου η αναζήτηση εργασίας και η επαγγελματική σταθερότητα αποτελούν διαρκή προτεραιότητα, η λειτουργία ενός τέτοιου σταθμού μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη σύνδεση της τοπικής αγοράς εργασίας με δεξιότητες και εκπαιδευτικές επιλογές. Η κατεύθυνση για στοχευμένη συμβουλευτική και έγκαιρη καθοδήγηση των εφήβων είναι επίσης στοιχείο που μπορεί να μειώσει τη διαρροή προς άλλες περιοχές.

Η πράξη θα υλοποιηθεί από τον Δήμο Ορεστιάδας με πόρους του ΕΚΤ+ και εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο τοπικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Η έναρξη λειτουργίας της δομής, ο ακριβής χώρος και το χρονοδιάγραμμα στελέχωσης αναμένονται να καθοριστούν από τη δημοτική διοίκηση σε επόμενα βήματα, ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα υποστήριξης των ωφελούμενων.