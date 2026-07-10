Στη Βουλή το υπόμνημα για τα ανοιχτά ζητήματα του αγροτικού κόσμου στον Έβρο

Μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων συναντήθηκαν με εκπροσώπους των κομμάτων στη Βουλή, καταθέτοντας υπόμνημα με τα κύρια προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων στον Έβρο.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουλίου συνάντηση στη Βουλή των Ελλήνων μεταξύ μελών της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ) και εκπροσώπων όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, με κεντρικό θέμα τις διώξεις αγροτών και τις γενικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στον Έβρο.

Το υπόμνημα και τα βασικά αιτήματα

Στη διάρκεια της συνάντησης, εκπρόσωπος των Αγροτικών Συλλόγων Βόρειου Έβρου κατέθεσε υπόμνημα που αναδεικνύει τα προβλήματα που πλήττουν τοπικές γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες. Το κείμενο απευθυνόταν προς τους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων και περιέγραφε την κατάσταση στην περιοχή, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των παραγωγών.

«ΠΡΟΣ: Τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων της Βουλής των Ελλήνων»

Το υπόμνημα επισημαίνει μεταξύ άλλων τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και τις ενισχύσεις, καθώς και τις χρόνιες ελλείψεις σε υποδομές που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των εκμεταλλεύσεων.

Αντίδραση των κομμάτων και προτάσεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεσμεύτηκαν να αναλάβουν κοινοβουλευτικές και θεσμικές πρωτοβουλίες με στόχο την προστασία του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στη συνδικαλιστική δράση και την αποτροπή ποινικοποίησης των αγώνων των παραγωγών. Οι δεσμεύσεις αυτές περιλαμβάνουν ενέργειες που στοχεύουν στην άμεση διευθέτηση των εκκρεμών διώξεων και στην επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης.

Αναγνώριση και διευθέτηση διώξεων: πρωτοβουλίες για νομική και κοινοβουλευτική υποστήριξη.

πρωτοβουλίες για νομική και κοινοβουλευτική υποστήριξη. Επιτάχυνση αποζημιώσεων: με στόχο την ταχύτερη ρευστότητα για τις εκμεταλλεύσεις.

με στόχο την ταχύτερη ρευστότητα για τις εκμεταλλεύσεις. Στήριξη υποδομών: επενδύσεις σε αποστραγγιστικά έργα, άρδευση και οδικά δίκτυα.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων του Έβρου ευελπιστούν ότι οι δεσμεύσεις θα μεταφραστούν σε πρακτικά αποτελέσματα, τονίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές που θα διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή συνέχεια των εκμεταλλεύσεων.

Τι σημαίνουν τα αιτήματα για την τοπική κοινωνία

Για τις τοπικές κοινότητες του Έβρου, η επίλυση των ζητημάτων που αναφέρει το υπόμνημα είναι ουσιαστική για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και την οικονομική σταθερότητα. Η καθυστέρηση στην καταβολή αποζημιώσεων και ενισχύσεων επιβαρύνει τη ρευστότητα των αγροτικών νοικοκυριών, ενώ η έλλειψη υποδομών περιορίζει τις δυνατότητες εκσυγχρονισμού και ανταγωνιστικότητας.

Πρόβλημα Επίπτωση Καθυστερήσεις αποζημιώσεων Μειωμένη ρευστότητα, καθυστέρηση σε καλλιεργητικές εργασίες Αυξημένο κόστος παραγωγής Μείωση κερδοφορίας, εγκατάλειψη εκμεταλλεύσεων Έλλειψη υποδομών Περιορισμένη παραγωγικότητα, δυσκολίες μεταφοράς προϊόντων

Η τοπική οικονομία του Έβρου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον πρωτογενή τομέα. Οποιαδήποτε μακροχρόνια υποβάθμισή του θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις στην απασχόληση, στην τοπική αγορά και στις υπηρεσίες.

Οι Αγροτικοί Σύλλογοι και η ΠΕΜ δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν τον διάλογο και τις κινητοποιήσεις, εφόσον χρειαστεί, μέχρι να διαπιστωθεί η υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων. Η επόμενη φάση για τα αιτήματα του Έβρου αναμένεται να διαμορφωθεί μέσα από κοινοβουλευτικές ενέργειες και επαφές με αρμόδιες υπηρεσίες για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που κατατέθηκαν.