Στην υλοποίηση η Β' φάση της οδικής αναβάθμισης προς Αμβρακιά στο Θέρμο

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ασφαλτόστρωση τμήματος Μελίγκοβα–Αμβρακιά, έργο προϋπολογισμού <strong>1.400.000 €</strong> που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Αρχίζουν οι εργασίες που αλλάζουν την πρόσβαση στην ορεινή Τριχωνίδα

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 ξεκίνησαν στο πεδίο οι εργασίες της Β' φάσης για την αναβάθμιση του οδικού τμήματος Μελίγκοβα–Αμβρακιά του Δήμου Θέρμου. Ανάδοχος του έργου είναι ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.400.000 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) και έχει ως στόχο την αντικατάσταση του δυσπρόσιτου χωματόδρομου με σύγχρονο ασφαλτοστρωμένο άξονα.

Σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύουν την κατασκευή, οι εργασίες θα εκτελεστούν σε μήκος περίπου 4,5 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από το τέλος της υφιστάμενης ασφάλτου μετά τη Μελίγκοβα και καλύπτοντας μέχρι την Αμβρακιά. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν χωματουργικά, κατασκευή αντιστηρίξεων και σωληνωτών οχετών, πλήρη οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση και σύστημα σήμανσης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ).

Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται να βελτιώσει την βατότητα και την οδική ασφάλεια για τα χωριά της ορεινής Τριχωνίδας, όπως η Γέφυρα Τριανταφυλλέϊκα, η Μελίγκοβα, η Αμβρακιά και το Αργυρό Πηγάδι. Η νέα οδική σύνδεση αναμένεται να άρει την συγκοινωνιακή απομόνωση που αντιμετωπίζουν κάποιες τοπικές κοινότητες και να διευκολύνει την πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγορές.

Οι κύριες τεχνολογικές και κατασκευαστικές εργασίες που προβλέπονται είναι:

Εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες και εξομάλυνση του εδάφους.

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και σωληνωτών οχετών για την ορθή διαχείριση των ομβρίων.

Πλήρης οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση του τμήματος.

Εγκατάσταση σήμανσης, πινακίδων και διαγράμμισης.

Για τους κατοίκους της περιοχής η βελτίωση της οδικής υποδομής σημαίνει μείωση της απόστασης σε χρόνο και κόστος μετακίνησης, ασφαλέστερες μεταφορές ειδών πρώτης ανάγκης και ενίσχυση της δυνατότητας ανάπτυξης του τουρισμού σε μια περιοχή με χαρακτηριστικό φυσικό κάλλος. Παράλληλα, τα τεχνικά έργα αποσκοπούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων απορροής υδάτων που συχνά προκαλούσαν φθορές σε τμήματα του δρόμου.

Στοιχείο Πληροφορία Ανάδοχος Κωνσταντίνος Παπαθανασίου Προϋπολογισμός 1.400.000 € Μήκος επέμβασης ≈4,5 χλμ Χρηματοδότηση Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ)

Καθώς οι εργασίες προχωρούν, οι οδηγοί και οι κάτοικοι καλούνται να συμμορφώνονται με τυχόν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προειδοποιήσεις στο πεδίο. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εργολάβοι οφείλουν να διασφαλίσουν συντονισμό ώστε να περιοριστούν οι όποιες επιπτώσεις στις καθημερινές μετακινήσεις και στην αγροτική δραστηριότητα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Το νέο κομμάτι οδικού δικτύου, όταν παραδοθεί, θα βελτιώσει ουσιαστικά την πρόσβαση σε περιοχές που μέχρι σήμερα ήταν δυσπρόσιτες, γεγονός που έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στην προοπτική τοπικής ανάπτυξης.