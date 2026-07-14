Στον εορτασμό εκατονταετίας του Αγ. Στεφάνου η Νέα Ιωνία υποδέχθηκε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής

Πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία για τα 100 χρόνια του Ι.Ν. Αγίου Στεφάνου στην Νέα Ιωνία, με τη συμμετοχή ανώτατων εκκλησιαστικών και πολιτικών προσώπων, τοπικών συλλόγων και πλήθους πιστών.

Εκατονταετής γιορτή στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου

Την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε στην Νέα Ιωνία πανηγυρική πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη θεμελίωση του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου. Προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και συλλειτουργούντες ήταν οι Μητροπολίτες Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος και Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ. Στην ακολουθία παρέστησαν επίσης ο Μητροπολίτης Ανέων κ. Μακάριος.

Η λειτουργία συγκέντρωσε πλήθος πιστών, πρόεδροι και εκπρόσωποι προσφυγικών σωματείων, τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, καθώς και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και της κυβέρνησης. Η παρουσία των θεσμικών εκπροσώπων υπογραμμίζει τη σημασία που διατηρεί ο ναός για την τοπική κοινωνία και τις προσφυγικές κοινότητες της πόλης.

Παρουσία αρχών και τοπικών φορέων

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, πρώην πρωθυπουργός και αρκετοί υπουργοί και βουλευτές, καθώς και ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας. Η αντιπροσωπευτική συμμετοχή στελεχών της Περιφέρειας και των Δήμων επιβεβαίωσε τον χαρακτήρα της εκδήλωσης ως κοινού τόπου μνήμης και κοινωνικής συνάθροισης για την πόλη.

Θρησκευτικό γεγονός: Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με πολυαρχιερατικό ιερατείο.

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία με πολυαρχιερατικό ιερατείο. Κοινωνικός χαρακτήρας: Σημαντική προσέλευση προσφύγων σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων.

Σημαντική προσέλευση προσφύγων σωματείων και πολιτιστικών συλλόγων. Ιστορική αξία: Εκατονταετής παρουσία του ναού στον ιστό της Νέας Ιωνίας.

«πατρικές ευχές και ευλογίες της Α.Θ. Παναγιότητος»

Κατά τον Κοινωνικό, τον θείο λόγο κήρυξε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο οποίος ερμήνευσε το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας και τόνισε ότι η παραλυσία αφορά όχι μόνον το σώμα αλλά και την ψυχή, όταν αυτή εμποδίζεται από την αμαρτία και την πνευματική αδράνεια. Η αναφορά αυτή, ενταγμένη στο λειτουργικό πλαίσιο, απηχούσε σε παραδοσιακές θεματικές περί μετανοίας και πνευματικής εγρήγορσης, που ενδιαφέρουν πιστούς και τοπικές κοινότητες.

Προ της Απολύσεως ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κ. Γαβριήλ απηύθυνε θερμούς λόγους προς τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ευχαριστώντας τον για την παρουσία του στον εορτασμό της εκατονταετηρίδας και επισημαίνοντας τη συμβολική και ιστορική σημασία του ναού για την πόλη.

Κατηγορία Παρουσία Εκκλησία Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Μητροπολίτες, κληρικοί Κυβέρνηση & Βουλευτές Ανώτατοι εκπρόσωποι και βουλευτές Τοπική Αυτοδιοίκηση Δήμαρχος Νέας Ιωνίας, εκπρόσωποι Περιφέρειας

Η εκδήλωση ενίσχυσε την τοπική διάσταση μνήμης γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου, ο οποίος αποτελεί ιστορικό φορέα ταυτότητας για μεγάλο τμήμα των κατοίκων της Νέας Ιωνίας, ειδικά για τις κοινότητες με ρίζες προσφυγικής προέλευσης. Η συμμετοχή πολιτικών και αυτοδιοικητικών παραγόντων καταδεικνύει επίσης την αναγνωρισιμότητα της εορτής στην ευρύτερη δημόσια σφαίρα.

Για τους κατοίκους της περιοχής, το γεγονός σηματοδοτεί όχι μόνο μια θρησκευτική πανήγυρη αλλά και ευκαιρία ανανέωσης των σχέσεων μεταξύ των τοπικών συλλόγων, των προσφυγικών οργανώσεων και των δημοτικών αρχών. Η επόμενη περίοδος αναμένεται να φέρει τοπικές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις που θα αξιοποιήσουν την παρακαταθήκη του εορτασμού για πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις στην πόλη.