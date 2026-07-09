Στον Φαέθωνα με υπογραφή Βασιλική: νέα ανάγνωση της όπερας στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων

Η συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας παρουσιάζει την όπερα «Φαέθων» στις <strong>15 Ιουλίου</strong> στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, σε μια παράσταση που συνδέει τη μπαρόκ μουσική με σύγχρονες ποιητικές και ηλεκτροακουστικές προσεγγίσεις.

Πρωτοβουλία που συναντά παράδοση και νεωτερικότητα

Η νέα μουσικοθεατρική ανάγνωση του μύθου του Φαέθοντα παρουσιάζεται στις 15 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων σε συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας. Η προσέγγιση συνδέει την μπαρόκ όπερα του Ζαν-Μπατίστ Λυλί με σύγχρονη ποίηση και ηλεκτροακουστική δημιουργία, ενώ στην ομάδα παραγωγής ξεχωρίζει η συνθέτρια Βασιλική Λεγάκη και η Ομάδα Μουσικού Θεάτρου Ραφή.

Η επιλογή του Φαέθοντα ως πυρήνα της παράστασης επιχειρεί να φωτίσει θέματα όπως η ταυτότητα, η φιλοδοξία και η συλλογική ευθύνη — ζητήματα που, σύμφωνα με τους δημιουργούς, παραμένουν επίκαιρα. Η σύνθεση και η θεατρική ανάγνωση στοχεύουν σε διάλογο ανάμεσα στην ιστορική μουσική παράδοση και τις τεχνολογικές δυνατότητες της σύγχρονης ηχητικής δημιουργίας.

Δημιουργική ομάδα και προσανατολισμός

Στη συγκεκριμένη παραγωγή συμμετέχουν πρόσωπα και σύνολα που επιχειρούν να γεφυρώσουν διαφορετικά μουσικά και σκηνικά ιδιώματα. Η σκηνοθέτιδα Σοφία Αντωνίου και η συνθέτρια Βασιλική Λεγάκη συνομιλούν με την Ομάδα Μουσικού Θεάτρου Ραφή για την ανάγνωση του μύθου και την καλλιτεχνική του μεταφορά στο αρχαίο θέατρο.

«Αυτό που πάντα με γοητεύει στους μύθους είναι ότι, πίσω από τις ιστορίες τους, κρύβουν φιλοσοφικά και υπαρξιακά ερωτήματα που εξακολουθούν να μας αφορούν ως ανθρωπότητα»

Η παραπάνω παρατήρηση της σκηνοθέτη αποτυπώνει τον βασικό προσανατολισμό της παραγωγής: όχι απλώς αναβίωση ενός έργου αλλά ανάδειξη των διαχρονικών του διαστάσεων μέσω μιας σύγχρονης φόρμας.

Σημεία ενδιαφέροντος για το κοινό της Βασιλικής

Η παράσταση γίνεται σε ιστορικό χώρο με εθνική σημασία, το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων .

. Πρόκειται για συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής , που σηματοδοτεί ευρύτερες κινητοποιήσεις στον πολιτιστικό χώρο.

, που σηματοδοτεί ευρύτερες κινητοποιήσεις στον πολιτιστικό χώρο. Η ένταξη ηλεκτροακουστικών στοιχείων σε μπαρόκ έργο αποτελεί δείγμα σύγχρονης προσαρμογής και πειραματισμού.

Για τους κατοίκους της Βασιλικής στη Λευκάδα, αυτό το είδος παραγωγής μπορεί να λειτουργήσει ως πρόκληση για τοπικές ανταποκρίσεις: από οργάνωση εκδρομών για παρακολούθηση μέχρι αίτημα για αντίστοιχες περιφερειακές παρουσιάσεις ή εργαστήρια με συντελεστές της παράστασης.

Στοιχείο Πληροφορία Έργο «Φαέθων» (βάση: μπαρόκ όπερα του Ζ.-B. Λυλί) Ημερομηνία 15 Ιουλίου Χώρος Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων Συμπαραγωγή Εθνική Λυρική Σκηνή & ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας

Η παράσταση απευθύνεται σε κοινό που ενδιαφέρεται για τη συνάντηση παραδοσιακών μουσικών μορφών με σύγχρονες εκφράσεις και για την κριτική ανάγνωση μύθων. Στο επίπεδο της τοπικής κοινότητας, τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν την ανάγκη για διασύνδεση πολιτιστικών δικτύων στην περιφέρεια.

Η παρουσίαση του Φαέθοντα σε ένα αρχαίο θέατρο επιτρέπει επιπλέον να εξεταστεί πώς οι σημερινοί δημιουργοί αναγνώζουν το παρελθόν και το μετατρέπουν σε εργαλείο δημόσιας συζήτησης για σύγχρονα ζητήματα ταυτότητας και εξουσίας.

Οι κάτοικοι της Βασιλικής που ενδιαφέρονται για την παράσταση μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για εισιτήρια και μετακινήσεις από τους αρμόδιους φορείς της ΕΛΣ και του ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας.