Στροφή στην Πάτρα: προχωρά η νέα πίστα στη Χαλανδρίτσα με επενδυτή από τον χώρο του αυτοκινήτου

Σημαντική εξέλιξη για το αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας: συμφωνία εξαγοράς πλειοψηφίας με τίμημα <strong>4,14 εκατ. ευρώ</strong> και σχέδια για πίστα διεθνών προδιαγραφών στη Χαλανδρίτσα.

Νέα εξέλιξη για το αυτοκινητοδρόμιο της Πάτρας

Προχωρούν οι διαδικασίες για την κατασκευή της νέας πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, με επίκεντρο την τοποθεσία της Χαλανδρίτσας. Το σχέδιο, που επανήλθε πρόσφατα στο προσκήνιο, φαίνεται να μπαίνει πλέον σε φάση υλοποίησης μετά από συμφωνία για την εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας που είχε αναλάβει το εγχείρημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο επενδυτής που ανέλαβε προσωπικά το έργο είναι ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος. Κατά δήλωση του προέδρου της Αυτοκινητοδρόμιο Α.Ε. και πρώην δημάρχου Πατρέων, Ευάγγελου Φλωράτου, έχει συμφωνηθεί η μεταβίβαση της πλειοψηφίας έναντι του ποσού 4,14 εκατ. ευρώ και η διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο με ενέργειες τόσο από ιδιώτες μετόχους όσο και από δημόσιους φορείς που συμμετέχουν στο μετοχικό σχήμα.

«έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία με τον Μάριο Ηλιόπουλο για την εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος που ανέρχεται στα 4,14 εκατομμύρια ευρώ.»

Το εγχείρημα παρουσιάζεται ως μια επένδυση με σημαντικό προϋπολογισμό —στο ρεπορτάζ αναφέρεται ποσό της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την τελική ανάπλαση και κατασκευή— και στόχο να αναβαθμίσει τη θέση της Ελλάδας στον χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καλύπτοντας παράλληλα ένα έλλειμμα υποδομών για τη Δυτική και Κεντρική Ελλάδα.

Τι προβλέπεται και ποιες οι τοπικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η πίστα θα πληροί διεθνείς προδιαγραφές και θα μπορεί να φιλοξενεί αγώνες ταχύτητας, δοκιμές αυτοκινήτων, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και μεγάλες διοργανώσεις. Για την Πάτρα και την Αχαΐα, τα πιθανά οφέλη περιλαμβάνουν:

Αύξηση επισκεψιμότητας και τουρισμού εκδηλώσεων μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Δημιουργία θέσεων εργασίας σε φάση κατασκευής και λειτουργίας.

Ενίσχυση της τοπικής αλυσίδας υπηρεσιών (καταλύματα, εστίαση, τεχνική υποστήριξη).

Ταυτόχρονα, το έργο εγείρει ερωτήματα για το χρονοδιάγραμμα, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Η διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών, όπως δήλωσε ο κ. Φλωράτος, απαιτεί συντονισμό μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου, στοιχεία που θα κρίνουν και την ταχύτητα προώθησης των επόμενων σταδίων.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία Χαλανδρίτσα, Πάτρα Επενδυτής Μάριος Ηλιόπουλος (πρόεδρος ΑΕΚ) Τιμή εξαγοράς πλειοψηφίας 4,14 εκατ. ευρώ Εκτιμώμενος προϋπολογισμός έργου (ρεπορτάζ) 100 εκατ. ευρώ Στάδιο Συμφωνία εξαγοράς σε προχωρημένο στάδιο

Η προοπτική μιας πίστα διεθνών προδιαγραφών στη Χαλανδρίτσα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό στοιχείο για την περιοχή, αλλά η υλοποίηση θα κριθεί από την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταβίβασης, τις αδειοδοτήσεις και τις τεχνικές μελέτες που θα ακολουθήσουν. Το ενδιαφέρον των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών θα επικεντρωθεί πλέον στην ταχύτητα και τη διαφάνεια της επόμενης φάσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο δεν είναι άγνωστο ιστορικά στην περιοχή, καθώς υπήρχαν προηγούμενες προσπάθειες και εταιρικά σχήματα γύρω από το αυτοκινητοδρόμιο. Η εμπλοκή νέου επενδυτή με εμπειρία στον χώρο της αυτοκίνησης και το γεγονός ότι η συμφωνία αφορά την εξαγορά πλειοψηφίας με συγκεκριμένο τίμημα προσδίδει ρεαλισμό στην προοπτική υλοποίησης, αλλά και ευθύνες για την τήρηση των δεσμεύσεων προς την τοπική κοινωνία.

Για την επόμενη περίοδο αναμένεται πληροφόρηση για τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής, τις άδειες και τη συζήτηση με τις τοπικές αρχές ώστε να ξεκαθαριστούν οι επιπτώσεις και τα οφέλη για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας.