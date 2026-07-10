Συγκέντρωση βοήθειας για 69χρονη από τη Σητεία που δίνει μάχη με την υγεία

Μια 69χρονη κάτοικος της Σητείας αντιμετωπίζει από τον Ιανουάριο του 2025 σειρά σοβαρών προβλημάτων υγείας —ανακοπή καρδιάς, μακρά νοσηλεία και στη συνέχεια επιθετικός καρκίνος του μαστού— και η οικογένειά της καλεί τον κόσμο σε οικονομική στήριξη για τις συνεχιζόμενες θεραπείες.

Σοβαρή υγεία, μεγάλα έξοδα και ανάγκη τοπικής αλληλεγγύης

Μια 69χρονη γυναίκα από τη Σητεία αντιμετωπίζει, από τον Ιανουάριο του 2025, μια μακρά και πολύπλοκη πορεία ασθενείας που έχει επιβαρύνει σημαντικά τόσο την ίδια όσο και την οικογένειά της. Η κατάσταση ξεκίνησε με ανακοπή καρδιάς, που οδήγησε σε νοσηλεία τεσσάρων μηνών στο Βενιζέλειο. Παρά την έξοδο από το νοσοκομείο και τις ελπίδες για ανάκαμψη, στη συνέχεια διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του μαστού, γεγονός που επιδείνωσε την υγεία της και πολλαπλασίασε τις ανάγκες για ιατρικές εξετάσεις και θεραπείες.

Η ασθενής δεν διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη για το σύνολο των αναγκαίων δαπανών. Από την πρώτη στιγμή, οι δαπάνες καλύφθηκαν από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, αλλά πλέον οι οικονομικές απαιτήσεις έχουν καταστεί καθημερινό βάρος. Η οικογένεια απευθύνει έκκληση προς όποιον επιθυμεί να βοηθήσει, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση των θεραπειών και της φροντίδας που χρειάζεται η 69χρονη.

Μορφές στήριξης και πρακτικές οδηγίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε συνεργασία με τον Δήμο Σητείας και τοπικές επιχειρήσεις, αναμένεται η τοποθέτηση κουτιών συλλογής σε σημεία της πόλης για όσους θέλουν να συνεισφέρουν με μετρητά. Επιπλέον, έχει δημοσιοποιηθεί τραπεζικός λογαριασμός για ηλεκτρονικές δωρεές, προκειμένου να διευκολυνθεί η συγκέντρωση των πόρων.

Φυσικές καταθέσεις: κουτιά συλλογής σε διακριτά σημεία της Σητείας (σε συνεννόηση με τον Δήμο και τοπικές επιχειρήσεις).

Ηλεκτρονικές δωρεές: κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Εναλλακτική στήριξη: ενημέρωση και διαμεσολάβηση για κάθε πρακτική ανάγκη φροντίδας για την ασθενή.

Τράπεζα IBAN Δικαιούχος Εθνική Τράπεζα GR9701104660000046655839424 Κριθαράκη Μαρία

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων έχει στόχο να διευκολύνει τη συμβολή των πολιτών και των φορέων. Οι τοπικές πρωτοβουλίες και οι μικρές προσφορές μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα της θεραπείας και της φροντίδας για την ίδια και την οικογένειά της.

Τοπικές συνέπειες και προοπτικές

Η υπόθεση αναδεικνύει ζητήματα που συχνά αντιμετωπίζουν κάτοικοι απομακρυσμένων ή μικρών πόλεων: την εξάρτηση από το οικογενειακό δίχτυ υποστήριξης όταν η ασφαλιστική κάλυψη δεν επαρκεί και την ανάγκη για συντονισμένη κοινωνική αλληλεγγύη. Η συμμετοχή του Δήμου Σητείας και των τοπικών επιχειρήσεων στη συγκέντρωση βοήθειας είναι σημαντική, καθώς προσφέρει φορέα εμπιστοσύνης για τους δωρητές και ευκολία πρόσβασης για τους κατοίκους.

Όποιος επιθυμεί να ενημερωθεί περαιτέρω ή να προσφέρει άμεσα, μπορεί να απευθυνθεί στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες της Σητείας ή στις τοπικές επιχειρήσεις που θα φιλοξενήσουν τα κουτιά συλλογής.

Η τοπική κοινωνία καλείται να δείξει αλληλεγγύη σε μια οικογένεια που βρίσκεται σε συνεχή δοκιμασία, ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία φροντίδα για την ασθενή και να διευκολυνθεί η δύσκολη αυτή διαδρομή προς την ανάρρωση.