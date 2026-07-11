Συγκίνηση στο Θέρμο από την απώλεια του καθηγητή Ανδρέα Δημητρόπουλου

Ο δήμαρχος Θέρμου αποχαιρετά τον διακεκριμένο καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου, που διατήρησε ισχυρούς δεσμούς με την πόλη και άφησε αποτύπωμα στη δημόσια ζωή και την τοπική πολιτιστική κληρονομιά.

Απώλεια που αγγίζει την τοπική κοινότητα

Ο θάνατος του Ανδρέα Δημητρόπουλου, καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών, προκάλεσε συγκίνηση στο Θέρμο, όπου ο εκλιπών διατήρησε στενούς δεσμούς και συχνά συμμετείχε σε τοπικές πρωτοβουλίες. Σε δημόσια ανάρτηση ο δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τόνισε το ήθος και την επιστημονική προσφορά του εκλιπόντος.

Ο κ. Κωνσταντάρας υπενθύμισε ότι ο κ. Δημητρόπουλος υπήρξε ιδρυτής της «Ένωσης Ενεργών Πολιτών» και πως η ακαδημαϊκή του δράση στον χώρο του Συνταγματικού Δικαίου άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Παράλληλα τόνισε τις προσωπικές σχέσεις που τον συνέδεσαν μαζί του: δασκαλικός ρόλος, φιλία και επιστημονική συνεργασία.

Η σχέση με το Θέρμο και η τοπική μνήμη

Η αναφορά του δημάρχου αναδεικνύει την ιδιαίτερη σχέση του εκλιπόντος με την πόλη. Ο καθηγητής είχε επισκεφθεί επανειλημμένα το Θέρμο, είχε δώσει ομιλία στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και, όπως σημειώθηκε, μιλούσε συχνά «με περηφάνια και θαυμασμό» για την τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Για τους κατοίκους της περιοχής, η απώλεια αποκτά και δημόσιο χαρακτήρα, καθώς πρόκειται για μια προσωπικότητα που συνέβαλε στη διαμόρφωση δημόσιου λόγου και συμμετείχε σε δράσεις κοινής ωφέλειας.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του αγαπητού φίλου και δασκάλου μου, Ανδρέα Δημητρόπουλου... Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όλων όσοι είχαμε την ευλογία να τον γνωρίσουμε και να συμπορευτούμε μαζί του.»

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση του δημάρχου αποτελεί και κάλεσμα σε συλλογική ανάμνηση: οι αναφορές σε ομιλίες και επισκέψεις του εκλιπόντος λειτουργούν ως υπενθύμιση του ρόλου που μπορούν να παίζουν οι επιστήμονες στην τοπική κοινωνία, πέρα από τα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα.

Ορισμένα σημεία της ανακοίνωσης: αναγνώριση του ήθους και της ακαδημαϊκής προσφοράς.

Η δημόσια δράση του ως ιδρυτής της «Ένωσης Ενεργών Πολιτών».

Οι δεσμοί με το Θέρμο: διαλέξεις στη Βιβλιοθήκη και συχνές επισκέψεις.

Πρόσωπο Σχέση/Ρόλος Ανδρέας Δημητρόπουλος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ιδρυτής Ένωσης Ενεργών Πολιτών Σπύρος Κωνσταντάρας Δήμαρχος Θέρμου — αποστολέας συλλυπητήριου μηνύματος Μαρία, Γιώργος, Έλενα Οικογένεια — αναφορά στα συλλυπητήρια

Για την τοπική κοινωνία η απώλεια αυτή υπενθυμίζει την αξία της διατήρησης των σχέσεων μεταξύ πανεπιστημιακών και κοινοτήτων: οι επισκέψεις και οι ομιλίες σε δημόσιους χώρους, όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη, ενισχύουν την πολιτιστική ζωή και προσφέρουν στους κατοίκους πρόσβαση σε επιστημονικό λόγο και εμπειρία.

Στους επόμενους μήνες, και ενόψει πιθανών εκδηλώσεων μνήμης ή αφιερωμάτων, η δημοτική αρχή και οι τοπικοί φορείς καλούνται να αξιολογήσουν πώς θα τιμήσουν τη συμβολή του εκλιπόντος στην πόλη του Θέρμου και στην ευρύτερη κοινωνία. Η οικογένεια, όπως αναφέρθηκε στο συλλυπητήριο μήνυμα, δέχεται τα συλλυπητήρια της τοπικής κοινότητας.

Η είδηση της απώλειας του κ. Δημητρόπουλου κυκλοφόρησε αρχικά μέσω τοπικών και πανελλαδικών μέσων. Οι κάτοικοι του Θέρμου, πολλοί από τους οποίους τον γνώρισαν από κοντά, εκφράζουν την εκτίμησή τους για την προσφορά του και την αφοσίωσή του στην πνευματική ζωή της περιοχής.