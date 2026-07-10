Συλλήψεις μετά από εφόδους σε Χαλάνδρι για τον εμπρησμό στην Marfin

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις —μεταξύ αυτών και σε Χαλάνδρι— στο πλαίσιο της επανερεύνησης του εμπρησμού της Marfin το 2010, ενώ εκκρεμεί διεθνές ένταλμα για τρίτο πρόσωπο.

Επιχείρηση και συλλήψεις μετά την επανεξέταση της υπόθεσης

Σε εφόδους που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή, εκτελέστηκαν δύο εντάλματα σύλληψης και συνελήφθησαν δύο άντρες 42 ετών, σε επιχειρήσεις που περιλάμβαναν και περιοχές του δήμου Χαλανδρίου, όπως ανακοινώθηκε από τις αστυνομικές Αρχές. Η κινητοποίηση ήλθε μετά από νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά την επανεξέταση του φακέλου για τον εμπρησμό στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου, το 2010.

Η υπόθεση, που στοίχισε τη ζωή σε τρία άτομα, είχε μείνει επί χρόνια ανεξιχνίαστη μέχρι την πρόσφατη υποβολή νέας έκθεσης από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), η οποία οδήγησε στην ταυτοποίηση υπόπτων και στην έκδοση ενταλμάτων.

Θύματα και νομική πορεία

Από το φλεγόμενο κτίριο στον τρίτο όροφο είχαν ανασυρθεί νεκροί τρεις άνθρωποι που υπέκυψαν από ασφυξία. Τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα αναφέρουν:

Όνομα Ηλικία / Στοιχείο Αγγελική Παπαθανασοπούλου 32 ετών (έγκυος 4 μηνών) Επαμεινώνδας Τσάκαλης 36 ετών Παρασκευή Ζούλια 35 ετών

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του υλικού, αξιοποιήθηκαν σύγχρονες αναλυτικές μεθοδολογίες και οπτικοακουστικό υλικό που οδήγησαν στη σύνταξη νέας δικογραφίας, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια τακτική ανακρίτρια. Από αυτή τη διαδικασία προέκυψαν τα εντάλματα σύλληψης που εκτελέστηκαν με εφόδους σε Χαλάνδρι, Άνω Λιόσια και Κυψέλη.

Εξελίξεις και διεθνές ένταλμα

Εκτός από τους δύο συλληφθέντες, για τους οποίους αναφέρεται ότι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο και φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στην επίθεση, εκκρεμεί η έκδοση διεθνούς εντάλματος για μία 46χρονη γυναίκα που ζει στο εξωτερικό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαμένει στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και περίπου 6-7 χρόνια. Η γυναίκα φέρεται να είχε δευτερεύοντα ρόλο στην επίθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια κατέθεσαν νέα έκθεση με ευρήματα από νέες μεθόδους ανάλυσης.

Η ανάσυρση και αξιολόγηση παλαιού υλικού, η έκδοση νέων ενταλμάτων και οι έρευνες σε διαφορετικές περιφέρειες δείχνουν ότι η υπόθεση επανήλθε σε φάση ενεργού δικαστικής διερεύνησης. Οι τοπικές επιχειρήσεις της ΔΑΟΕ περιέλαβαν ελέγχους σε οικίες και χώρους όπου εκτιμήθηκε ότι υπήρχαν συνδέσεις με τους υπόπτους.

Για τους κατοίκους του Χαλανδρίου, η εξέλιξη σηματοδοτεί την παρουσία εντατικής αστυνομικής δραστηριότητας στην περιοχή την ημέρα των επιχειρήσεων και την επανεμφάνιση μιας υπόθεσης που άφησε βαθιά κοινωνικά τραύματα το 2010. Οι επόμενες νομικές κινήσεις θα εξαρτηθούν από την πλήρη επεξεργασία των νέων στοιχείων και την πορεία της δικογραφίας ενώπιον της ανακρίτριας.