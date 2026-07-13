Συλλήψεις σε Σουφλί και Σάπες για μεταφορά 11 μεταναστών — κατασχέθηκαν οχήματα

Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης κατηγορούμενοι για διακίνηση συνολικά 11 μη νόμιμων μεταναστών. Κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στους εισαγγελείς.

Συνελήφθησαν δύο διακινητές σε ξεχωριστές περιπτώσεις σε Σουφλί και Σάπες

Δύο συλλήψεις διακινητών σημειώθηκαν την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης, σε επιχειρήσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ροδόπης. Οι προσαγωγές αφορούν την παράνομη προώθηση συνολικά έντεκα μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε το πρωί στην Εθνική Οδό Ορμενίου – Αρδανίου, όπου αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου ακινητοποίησαν Ι.Χ. που μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες. Ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει πεζός αλλά ακινητοποιήθηκε άμεσα από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η δεύτερη περίπτωση σημειώθηκε το απόγευμα στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής. Στο πλαίσιο ελέγχων το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σαπών εντόπισε όχημα που μετέφερε οκτώ μη νόμιμους μετανάστες, ενώ ο οδηγός στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης.

Συλλήψεις: 2 διακινητές (αλλοδαποί).

διακινητές (αλλοδαποί). Μεταφερόμενοι: συνολικά 11 μη νόμιμοι μετανάστες.

μη νόμιμοι μετανάστες. Κατασχέσεις: 2 οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες έχουν προσαχθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς με δικογραφίες που σχηματίστηκαν από τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Σαπών.

Τοπικές επιπτώσεις και ζητήματα ασφάλειας

Τα δύο περιστατικά επιβεβαιώνουν την ένταση πίεσης που ασκείται στους οδικούς άξονες της Θράκης από κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων. Η χρήση οδηγών χωρίς άδεια ή εμπειρία αυξάνει τον κίνδυνο για τους ίδιους τους μετανάστες και για τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου, ιδίως σε σημεία όπου οι ελέγχοι είναι τακτικοί αλλά οι συνθήκες κυκλοφορίας απαιτητικές.

Η έγκαιρη παρέμβαση των συνοριοφυλάκων στο Σουφλί και τις Σάπες αναδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας αλλά και την ανάγκη διαρκούς περιπολίας και ελέγχων στα μεθοριακά και παραμεθόρια σημεία του νομού.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους

Οι κάτοικοι του Έβρου πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Οι έλεγχοι στους εθνικούς άξονες είναι εντατικοί και ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις σε σημεία ελέγχου.

Η κυκλοφορία οχημάτων με υπεράριθμους επιβάτες και χωρίς νόμιμες άδειες αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Η αστυνομία προχωρά σε κατασχέσεις οχημάτων και συσκευών που σχετίζονται με τη διακίνηση.

Περιοχή Ώρα Αριθμός μεταναστών Ενέργειες αστυνομίας Εθν. Οδός Ορμενίου – Αρδανίου (Σουφλί) πρωί 3 Ακινητοποίηση οχήματος, σύλληψη οδηγού Εθν. Οδός Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής (Σάπες) απόγευμα 8 Ακινητοποίηση υπερφορτωμένου οχήματος, σύλληψη οδηγού χωρίς δίπλωμα

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τους ελέγχους σε στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου. Κάθε νέο περιστατικό διακίνησης επιβαρύνει το αίσθημα ασφάλειας στην τοπική κοινωνία και υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμένης αντίδρασης σε περιφερειακό επίπεδο.

Επισημάνσεις για οδηγούς και κατοίκους: να τηρούνται οι κανόνες οδικής κυκλοφορίας, να αναφέρονται ύποπτες κινήσεις στις αστυνομικές αρχές και να αποφεύγεται η εμπλοκή σε μεταφορές ατόμων χωρίς νόμιμη άδεια.

Στοιχεία και δικογραφίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, οι οποίες θα χειριστούν την περαιτέρω διαδικασία.

Ευστάθιος Παπαϊωάννου, Ανταποκριτής Έβρου — Show Time CY.