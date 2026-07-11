Συλλήψεις στην Καρδίτσα για διάθεση αλκοόλ σε ανήλικη και παραλείψεις σε κατάστημα

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο ελέγχων του Α.Τ. Παλαμά: δύο ιδιοκτήτες καταστήματος, υπάλληλος και ο παππούς της ανήλικης. Αναζητούνται πρόσθετες έλεγχοι και μέτρα πρόληψης για την προστασία ανηλίκων.

Επέμβαση της αστυνομίας σε κατάστημα της περιοχής Παλαμά

Τέσσερα άτομα οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη τις πρώτες νυχτερινές ώρες του Σαββάτου, ύστερα από ελεγκτή παρέμβαση αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Παλαμά σε περιοχή του νομού Καρδίτσας. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, έκθεση και παραβάσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, δύο από τους συλληφθέντες είναι οι ιδιοκτήτες του εν λόγω καταστήματος. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι επέτρεψαν σε ανήλικη να καταναλώσει αλκοολούχο ποτό, γεγονός που οδήγησε στη δίωξη για έκθεση και παραμέληση εποπτείας. Επιπλέον, υπήρξε και σύλληψη υπαλλήλου του καταστήματος διότι δεν είχε προσκομίσει το απαιτούμενο πιστοποιητικό υγείας.

Στην ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο παππούς της ανήλικης, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας. Οι ενέργειες της Αστυνομίας αποσκοπούν στην αποτροπή παρόμοιων περιστατικών και στην εφαρμογή των υγειονομικών και νομοθετικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.

Το περιστατικό επαναφέρει στην τοπική κοινωνία ζητήματα σχετικά με την προστασία των ανηλίκων, την ευθύνη των επιχειρηματιών σε χώρους εστίασης και την εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων. Οι κάτοικοι της περιοχής ανησυχούν για την επάρκεια των ελέγχων στα νυχτερινά καταστήματα και για τους τρόπους πρόληψης της διάθεσης αλκοόλ σε νεαρά άτομα.

Αριθμός συλληφθέντων: 4

4 Είδος καταγγελιών: παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, έκθεση, παραβάσεις σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, έκθεση, παραβάσεις σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Ρόλοι των συλληφθέντων: δύο ιδιοκτήτες καταστήματος, ένας υπάλληλος, ο παππούς της ανήλικης

Σε επίπεδο τοπικής διοίκησης και φορέων πρόνοιας, τέτοια περιστατικά συνήθως οδηγούν σε αυξημένους ελέγχους και συστάσεις προς καταστηματάρχες. Για τους κατοίκους της περιοχής, η ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους από τη χρήση αλκοόλ σε ανήλικους παραμένουν προτεραιότητες.

Στοιχείο Περιγραφή Ώρα πρώτες νυχτερινές ώρες του Σαββάτου Ανακριτικές αρχές Αστυνομικό Τμήμα Παλαμά Κατηγορίες παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, έκθεση, παραβάσεις σε κατάστημα

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές και αναμένονται οι περαιτέρω διαδικασίες. Η τοπική κοινωνία περιμένει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και πιέζει για συνεχή επιτήρηση των χώρων όπου συχνάζουν νέοι και ανήλικοι, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ανάλογων συμβάντων στο μέλλον.