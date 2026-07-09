Συλλήψεις στην Καρδίτσα για μικροποσότητα κάνναβης — εμπλέκεται και ανήλικος

Τρεις προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις τις πρώτες πρωινές ώρες στην Καρδίτσα κατά έλεγχου της Ο.Π.Κ.Ε.: δύο 20χρονοι και ένας ανήλικος βρέθηκαν με μικροποσότητα κάνναβης, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας.

Επιχειρησιακός έλεγχος της Ο.Π.Κ.Ε. και κατασχέσεις

Τρεις άνδρες προσήχθησαν και τελικά συνελήφθησαν τις πρώτες νυχτερινές ώρες της Πέμπτης στην Καρδίτσα, μετά από έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.).

Στον έλεγχο του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου όπου επέβαιναν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε μείγμα κάνναβης-καπνού.

Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 20 ετών .

. Συνελήφθη επίσης ένας ανήλικος , που συμμετείχε στην ίδια παρέα.

, που συμμετείχε στην ίδια παρέα. Η μητέρα του ανηλίκου διερευνάται και συνελήφθη για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Η δράση και τα ευρήματα προέκυψαν κατά τη διάρκεια προληπτικού ελέγχου της Ο.Π.Κ.Ε., που στοχεύει σε έκτακτους ελέγχους για την αντιμετώπιση της διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών σε αστικές περιοχές.

«Συνελήφθησαν, τις πρώτες νυχτερινές ώρες της Πέμπτης στην Καρδίτσα, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε., τρεις άνδρες… βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και αυτοσχέδιο τσιγάρο»

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Για τους κατοίκους της περιοχής η υπόθεση επισημαίνει τόσο την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων σε νυχτερινές ώρες όσο και τα ζητήματα εποπτείας ανηλίκων σε περιστάσεις όπου υπάρχουν εξαρτησιογόνες ουσίες. Η εμπλοκή ανηλίκου και η σύλληψη της μητέρας για παραμέληση καθιστούν υπόθεση που πιθανόν να κινηθεί και σε κοινωνικό-προστατευτικό επίπεδο, πέρα από το ποινικό.

Στοιχείο Πληροφορία Διενεργών φορέας Ο.Π.Κ.Ε. Καρδίτσας Κατηγορίες Νομοθεσία περί ναρκωτικών, παραμέληση εποπτείας ανηλίκου Κατασχεθέντα Μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγάρο

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οι περαιτέρω ενέργειες της Αστυνομίας και οι διαδικασίες που ακολουθούν θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα της δικαστικής εξέλιξης.

Η υπόθεση θα παρακολουθηθεί από τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες, καθώς αγγίζει και θέματα προστασίας ανηλίκων. Κάτοικοι που παρατηρούν παρόμοιες συμπεριφορές ή διαθέτουν πληροφορίες καλούνται να ενημερώνουν τις αρχές.