Σύλληψη 42χρονου στην Ξηρόβρυση για πυρκαγιά από θεριζοαλωνιστική — 120 στρ. καμένα

Αντιμετωπιστικό έργο και εισαγγελική εντολή οδήγησαν στη σύλληψη 42χρονου που φέρεται να προκάλεσε φωτιά κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στην Ξηρόβρυση. Κάηκαν συνολικά 120 στρέμματα, με σοβαρές επιπτώσεις στο δασικό και γεωργικό περιβάλλον της περιοχής.

Συνελήφθη 42χρονος μετά από φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρυση

Στη σύλληψη ενός 42χρονου προχώρησαν αρμόδια ανακριτικά όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος, μετά την εξέλιξη πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης κοντά στον οικισμό Ξηρόβρυση του νομού Κιλκίς. Η διερεύνηση καταλήγει ότι η εστία προκάλεται κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή, ενώ η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τη φωτιά επλήγησαν συνολικά 120 στρέμματα, εκ των οποίων 10 στρέμματα αφορούν αγροτική έκταση και 110 στρέμματα δασικής έκτασης. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά τις επιχειρήσεις πυροσβεστικών δυνάμεων και συνεργαζόμενων φορέων.

Η αιτία: χρήση θεριζοαλωνιστικής μηχανής κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών.

Σύλληψη: 42χρονος, αυτόφωρη διαδικασία μετά από εντολή εισαγγελέα.

Ζημίες: συνολικά 120 στρέμματα (10 αγροτικά, 110 δασικά).

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν τις έρευνες και την επιτήρηση, ενώ το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η πλειονότητα των περιστατικών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Στοιχείο Ποσότητα Συνολική καμένη έκταση 120 στρέμματα Αγροτική έκταση 10 στρέμματα Δασική έκταση 110 στρέμματα

Στα δεδομένα του έτους έως σήμερα, όπως κοινοποιήθηκαν από τις ίδιες υπηρεσίες, καταγράφονται:

547 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 707.866,33 ευρώ (1/1 έως 9/7/2026).

διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους ευρώ (1/1 έως 9/7/2026). 173 συλλήψεις στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων 160 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και 13 από πρόθεση.

Το γεγονός υπογραμμίζει την ευθραυστότητα της τοπικής δασικής ζώνης και την επικινδυνότητα εργασιών με θερμά μηχανήματα σε ξηρές καιρικές συνθήκες. Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες του αγροτικού τομέα, οι αρμόδιες υπηρεσίες υπενθυμίζουν την ανάγκη τήρησης κανόνων πυρασφάλειας και αποφυγής εργασιών που μπορεί να προκαλέσουν σπίθες κατά τις θερμές και ξηρές περιόδους.

Στο επίπεδο της τοπικής κοινότητας, οι συνέπειες αφορούν:

Απώλεια δασικής βλάστησης και ενδεχόμενη υποβάθμιση οικοσυστημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Κίνδυνο για γειτονικές καλλιέργειες και ιδιοκτησίες, ανάλογα με την εξέλιξη του μετεωρολογικού σκηνικού.

Οικονομικές επιπτώσεις για τους ιδιοκτήτες των καμένων εκτάσεων και επιβάρυνση των υπηρεσιών κατάσβεσης.

Οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται από τις τοπικές αρχές για τυχόν περιορισμούς και οδηγίες, καθώς και να τηρούν αυστηρά μέτρα προστασίας κατά τη διεξαγωγή αγροτικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται μηχανήματα που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες.