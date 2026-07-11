Σύλληψη στο Κιλκίς για φωτιά από αγροτικές εργασίες που κατέστρεψε 120 στρέμματα

Οι αρμόδιες Αρχές συνέλαβαν 42χρονο, μετά από φωτιά στην Ξηρόβρυση που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια θερισμού με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Καταστράφηκαν συνολικά 120 στρέμματα και συνεχίζονται οι έλεγχοι για παραβάσεις και μέτρα πρόληψης.

Συλληψη μετά από πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση

Οι υπηρεσίες που διερευνούν τα εγκλήματα εμπρησμού προχώρησαν σε σύλληψη ενός 42χρονου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ξηρόβρυση του Δήμου Κιλκίς. Από την πρώτη έρευνα προκύπτει ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με τη χρήση θεριζοαλωνιστικής μηχανής.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά επέκαψε συνολικά 120 στρέμματα, με διαχωρισμό σε αγροτική και δασική έκταση. Πιο συγκεκριμένα:

10 στρέμματα αγροτικής γης

αγροτικής γης 110 στρέμματα δασικής έκτασης

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς και μετά από έρευνα των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στοιχείο Ποσότητα Συνολική έκταση που κάηκε 120 στρέμματα Αγροτική έκταση 10 στρέμματα Δασική έκταση 110 στρέμματα

Σε ευρύτερο επίπεδο, οι αρμόδιες αρχές θυμίζουν τη διαρκή επιτήρηση και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την αρχή του έτους μέχρι και τις αρχές Ιουλίου: έχουν καταγραφεί 547 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 707.866,33 ευρώ, ενώ έχουν γίνει 173 συλλήψεις στο πλαίσιο αυτόφωρων διαδικασιών. Από αυτές, οι 160 αφορούν φωτιές που αποδίδονται σε αμέλεια και οι 13 σε εμπρησμό από πρόθεση.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής η υπόθεση υπογραμμίζει την ανάγκη αυστηρής τήρησης κανόνων πρόληψης κατά τις αγροτικές εργασίες, ιδίως σε περιόδους υψηλής θερμοκρασίας και ξηρασίας. Τοπικές υπηρεσίες και φορείς καλούνται να εντείνουν την ενημέρωση για ασφαλείς πρακτικές και την έγκαιρη επέμβαση σε περίπτωση καπνού ή μικρών εστιών πριν εξελιχθούν σε ανεξέλεγκτες πυρκαγιές.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται και τα αποτελέσματα της δικογραφίας θα καταχωρηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τυχόν περαιτέρω ενέργειες.