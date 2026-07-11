Συνελήφθη 42χρονος στο Κιλκίς για φωτιά στην Ξηρόβρυση που κατέκαψε 120 στρέμματα

Ανακριτικά κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος ερευνούν την πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη χρήση θεριζοαλωνιστικής — 120 στρέμματα καταστράφηκαν, κυρίως δασική έκταση.

Ενέργεια αγροτικών εργασιών και άμεση εισαγγελική παρέμβαση

Στη σύλληψη ενός 42χρονου προχώρησαν οι αρχές στο νομό Κιλκίς μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ξηρόβρυση. Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την προανάκριση των ειδικών ανακριτικών κλιμακίων του Πυροσβεστικού Σώματος, ξεκίνησε κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή που χειριζόταν ο συλληφθείς. Σε βάρος του ενεργοποιήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία και δόθηκε προφορική εντολή σύλληψης από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Η καταστροφή αφορά συνολικά 120 στρέμματα, με χαρακτηριστικό ότι το μεγαλύτερο μέρος ήταν δασική έκταση. Τα στοιχεία καταγράφονται ως εξής:

Είδος έκτασης Στρέμματα Αγροτική 10 Δασική 110 Σύνολο 120

Η εμπλοκή θεριζοαλωνιστικής μηχανής ως σημείου εκκίνησης της φωτιάς υπογραμμίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με την εκτέλεση εργασιών σε ξηρές συνθήκες και την ανάγκη για προσεκτική τήρηση κανόνων ασφαλείας κατά τα θεριστικά έργα.

Αιτία : αγροτικές εργασίες με μηχανή — προανάκριση από Α.Κ.Α.Ε.Ε.

: αγροτικές εργασίες με μηχανή — προανάκριση από Α.Κ.Α.Ε.Ε. Σύλληψη : 42χρονος, αυτόφωρη διαδικασία μετά εντολή εισαγγελέα

: 42χρονος, αυτόφωρη διαδικασία μετά εντολή εισαγγελέα Έκταση ζημιάς: 120 στρέμματα (110 δασικά, 10 αγροτικά)

Σε ευρύτερο πλαίσιο, τα επίσημα στοιχεία για την περίοδο αναφοράς δείχνουν εντατικοποίηση των ελέγχων και της καταγραφής περιστατικών: από την 1η Ιανουαρίου έως 9 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα και έχουν γίνει συλλήψεις σε πολλές περιπτώσεις πυρκαγιών. Ο αριθμός των συλλήψεων και το ποσοστό που αποδίδεται στην αμέλεια επισημαίνουν ότι μεγάλο μέρος των συμβάντων οφείλεται σε ανθρώπινη συμπεριφορά.

Για τους κατοίκους του Κιλκίς και τους αγρότες της περιοχής, το περιστατικό αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις:

Οικονομική απώλεια για ιδιοκτήτες γεωργικής γης και ζημία στο δασικό κεφάλαιο.

Κίνδυνος επανάληψης ανάλογων συμβάντων εάν δεν τηρηθούν μέτρα πρόληψης κατά τις αγροτικές εργασίες.

Πιθανές νομικές και διοικητικές συνέπειες για χειριστές μηχανημάτων και ιδρύματα που δεν τηρούν τους κανόνες.

Οι τοπικές υπηρεσίες και οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν την ανάγκη προληπτικών μέτρων κατά την εργασία σε ξηρά χωράφια: αποφυγή χρήσης θερμών μηχανημάτων σε ώρες υψηλών θερμοκρασιών, διατήρηση ζωνών ασφαλείας και άμεση ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος σε περίπτωση ανάφλεξης. Η έρευνα των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνεχίζεται, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης και να αποδοθούν τυχόν επιπλέον ποινικές ευθύνες.

Η προστασία του δασικού πλούτου του νομού παραμένει κρίσιμη για τη δημόσια ασφάλεια και την οικονομία της περιοχής, καθώς οι συνέπειες τέτοιων πυρκαγιών εκτείνονται πέρα από την άμεση ζημιά στην έκταση, επηρεάζοντας οικοσυστήματα, υδρολογία και τοπικές δραστηριότητες.