Σύλληψη στο Κιλκίς μετά από φωτιά που ξέσπασε σε αγροτικές εργασίες — 120 στρ. καμένα

Η Πυροσβεστική ολοκλήρωσε την έρευνα για πυρκαγιά στην Ξηροβρύση: προέκυψε εμπλοκή αγροτικού μηχανήματος και συνελήφθη 42χρονος. Καταστροφές σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις, ενώ οι Αρχές υπενθυμίζουν τα μέτρα πρόληψης.

Συνελήφθη 42χρονος μετά από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια θερισμού στην Ξηροβρύση

Στην περιοχή της Ξηροβρύσης του Δήμου Κιλκίς εντοπίστηκε και τέθηκε υπό κράτηση ένας 42χρονος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από έρευνα για πυρκαγιά που ξέσπασε κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών. Η επέμβαση και η προανάκριση πραγματοποιήθηκαν από τα αρμόδια ανακριτικά κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος για εγκλήματα εμπρησμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η φωτιά ξεκίνησε ενώ ο 42χρονος χειριζόταν θεριζοαλωνιστική μηχανή. Η πυρκαγιά προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στη γύρω έκταση, με συνολικά 120 στρέμματα να έχουν καεί: από αυτά, 10 στρέμματα ήταν αγροτικής γης και 110 στρέμματα δασικής έκτασης.

Η σύλληψη ενεργοποιήθηκε μετά από προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των φετινών ελέγχων για παραβάσεις πυροπροστασίας.

Πλαίσιο και αριθμοί για το 2026

Το περιστατικό της Ξηροβρύσης εντάσσεται σε μια χρονιά με αυξημένη αστυνόμευση και διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις που σχετίζονται με πυρκαγιές. Από την αρχή του έτους μέχρι τις 9 Ιουλίου οι αρμόδιες Υπηρεσίες έχουν επιβάλει μεγάλο αριθμό προστίμων και έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ενέργεια Στοιχείο Συνολική καμένη έκταση (Ξηροβρύση) 120 στρ. (10 αγροτικά, 110 δασικά) Συλλήψεις στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας (έτος) 173 Διοικητικά πρόστιμα (έτος) 707.866,33 €

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν την έκταση των προσπαθειών που γίνονται για την προληπτική αντιμετώπιση πυρκαγιών, αλλά και το κόστος που συνεπάγονται οι παραβιάσεις των κανόνων πυροπροστασίας.

Τοπικές συνέπειες και οδηγίες

Η καταστροφή δασικής και αγροτικής γης έχει άμεσο αντίκτυπο στον τοπικό πρωτογενή τομέα, στο μικροκλίμα και στην πρόληψη μελλοντικών πυρκαγιών. Για τους κατοίκους και τους αγρότες της περιοχής είναι κρίσιμο να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας κατά τις εργασίες στο χωράφι, ειδικά σε περιόδους υψηλής θερμοκρασίας και ξηρασίας.

Αποφυγή χρήσης μηχανημάτων με θέρμανση ή σπινθήρες σε ξηρές συνθήκες.

Δημιουργία αντιπυρικών ζωνών γύρω από καλλιέργειες.

Άμεση ενημέρωση Πυροσβεστικής σε περίπτωση φωτιάς ή καπνού.

Οι τοπικές Αρχές υπενθυμίζουν ότι η παραμικρή αμέλεια κατά τη χρήση αγροτικού εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε ευρεία καταστροφή και νομικές κυρώσεις. Το περιστατικό στην Ξηροβρύση λειτουργεί ως προειδοποίηση για την ανάγκη εντατικοποίησης των μέτρων πρόληψης στην περιοχή του Κιλκίς.