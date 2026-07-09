Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ Μαγνησίας καλεί σε συλλαλητήριο για τις περικοπές στις συντάξεις χηρείας

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ, Επικουρικών και Συγχωνευθέντων Ταμείων Μαγνησίας αντιδρά στην κυβερνητική τροπολογία για τις συντάξεις χηρείας και καλεί σε συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, θεωρώντας την παρέμβαση ανεπαρκή και προϊόν αγώνων.

Αντιδράσεις τοπικά για την επανεξέταση της περικοπής στις συντάξεις χηρείας

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΙΚΑ, Επικουρικών και Συγχωνευθέντων Ταμείων Μαγνησίας εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τις πρόσφατες δηλώσεις και την προωθούμενη διάταξη σχετικά με τις συντάξεις χηρείας και απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η τροποποίηση δεν επιδέχεται πανηγυρισμούς, δεδομένης της δεκαετούς διάρκειας του προβλήματος από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου.

«Η κατάργηση της επαχθούς περικοπής... δεν είναι για πανηγυρισμούς από πλευράς της Κυβέρνησης, ούτε από αυτούς που οδήγησαν τους συνταξιούχους στα δικαστήρια. Χρωστάνε πολλά στο σύνολο των συνταξιούχων»

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται η ρύθμιση που προβλέπει την τροποποίηση του ποσοστού της περικοπής: η μείωση από το 70% στο 35% της σύνταξης του θανόντος μετά την παρέλευση της τριετίας καταβολής. Ο σύλλογος τονίζει ότι το αποτέλεσμα θεωρείται ανεπαρκές και ότι η νομοθετική «διόρθωση» επιβλήθηκε υπό την πίεση των κινητοποιήσεων των συνταξιούχων.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση επισημαίνεται μια διάκριση στην εφαρμογή της περικοπής: σύμφωνα με τον σύλλογο, η συγκεκριμένη μείωση δεν εφαρμόστηκε στον ιδιωτικό τομέα, αλλά κυρίως στις συντάξεις του Δημοσίου. Αυτό, κατά την τοπική εκπροσώπηση των συνταξιούχων, δημιουργεί άνιση μεταχείριση και κίνδυνο εξάντλησης των συντάξεων χηρείας του ΕΦΚΑ σε πολλές περιπτώσεις.

Κύριο αίτημα: κατάργηση της επαχθούς περικοπής.

κατάργηση της επαχθούς περικοπής. Επόμενη κινητοποίηση: πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5/9 στη ΔΕΘ.

πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 5/9 στη ΔΕΘ. Δήλωση του συλλόγου: η τροπολογία επιτεύχθηκε υπό πίεση αγώνων.

Ο σύλλογος καλεί τα μέλη του και τους συνταξιούχους της Μαγνησίας σε αγωνιστική επαγρύπνηση και σε ενεργή συμμετοχή στις οργανωμένες δράσεις. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται επίσης ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κινημάτων και των προσφυγών.

Για τους κατοίκους της Μαγνησίας, το ζήτημα έχει πρακτική διάσταση: αφορά το εισόδημα επιβαρυμένων νοικοκυριών και εγείρει ανησυχίες για πιθανές περαιτέρω ανισότητες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η τοπική οργάνωση καλεί σε συσπείρωση προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των δικαιούχων συντάξεων χηρείας.

Σημείο Πληροφορία Προηγούμενο ποσοστό περικοπής 70% Προτεινόμενο νέο ποσοστό 35% μετά την τριετία Επόμενο κοινό ραντεβού Συλλαλητήριο στις 5/9 στη ΔΕΘ

Η τοπική κοινότητα και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα παρακολουθούν τις εξελίξεις, καθώς τυχόν περαιτέρω ρυθμίσεις ή ερμηνευτικές εγκύκλιοι μπορεί να επηρεάσουν τις πληρωμές και την εφαρμογή των συντάξεων χηρείας στην περιοχή. Οι συνταξιούχοι της Μαγνησίας καλούνται να ενημερώνονται από τους εκπροσώπους τους και να συμμετέχουν στη συζήτηση για να διασφαλιστούν τα συμφέροντά τους.