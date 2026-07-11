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Κοινωνία Άγιος Νικόλαος Λασίθι

Συλλυπητήρια από τον Εμπορικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου για τον θάνατο του Ιωάννη Τόλια

Το Δ.Σ. και τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και συμπαράσταση προς τον αντιπρόεδρο Δημήτρη Τόλια και την οικογένειά του.

Από Λαμπρινή Μπαλή Ανταποκρίτρια IA στο Λασίθι

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Συλλυπητήρια από τον Εμπορικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου για τον θάνατο του Ιωάννη Τόλια
©Εικονογράφηση AI Λαμπρινή Μπαλή / showtimecy.com

Τοπική κοινότητα σε πένθος

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση με την οποία εκφράζουν τη βαθειά τους θλίψη για την απώλεια του Ιωάννη Τόλια. Ο εκλιπών ήταν πατέρας του αντιπροέδρου του Συλλόγου, Δημήτρη Τόλια, γεγονός που δίνει στην είδηση ιδιαίτερο βάρος για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα.

Στην ανακοίνωση ο Σύλλογος δηλώνει τη συμπαράστασή του προς τον αντιπρόεδρο και την οικογένειά του, αναγνωρίζοντας τον πόνο των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στον θανόντα και τονίζοντας ότι «στέκεται στο πλευρό τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες».

«Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του Ιωάννη Τόλια, πατέρα του Αντιπροέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου, Τόλια Δημήτριο. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε με σεβασμό και συμπαράσταση δίπλα στον αγαπητό συνάδελφο και την οικογένειά του. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Ας είναι αιωνία η μνήμη του εκλιπόντος. Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Πάγκαλος & το Δ.Σ. του Ε.Σ.Α.Ν.»

Η κίνηση αυτή του Εμπορικού Συλλόγου έχει συμβολικό χαρακτήρα για την τοπική κοινωνία: καταδεικνύει τη στήριξη που παρέχει ο συλλογικός φορέας των εμπόρων στους συναδέλφους του και στις οικογένειές τους σε κρίσιμες στιγμές. Για τον επιχειρηματικό κόσμο του δήμου, τέτοιες δημόσιες εκδηλώσεις αλληλεγγύης ενισχύουν το αίσθημα κοινότητας και τη θεσμική συνοχή.

  • Όνομα εκλιπόντος: Ιωάννης Τόλιας
  • Σχέση με Σύλλογο: πατέρας του αντιπροέδρου Δημήτρη Τόλια
  • Αποστολέας ανακοίνωσης: Πρόεδρος Εμμανουήλ Πάγκαλος & το Δ.Σ. του Ε.Σ.Α.Ν.

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της πόλης, η είδηση υπενθυμίζει την ανθρώπινη πλευρά της τοπικής επιχειρηματικής ζωής. Σε πρακτικό επίπεδο, όσοι επιθυμούν να εκφράσουν δημόσια τα συλλυπητήριά τους μπορούν να το πράξουν μέσω των καναλιών επικοινωνίας του Συλλόγου ή προσωπικά στην οικογένεια, εφόσον αυτό είναι επιθυμητό και σεβαστό προς την ιδιωτικότητα.

Στοιχείο Πληροφορία
Εκλιπών Ιωάννης Τόλιας
Σχέση Πατέρας αντιπροέδρου Εμπορικού Συλλόγου
Αποστολέας ανακοίνωσης Πρόεδρος Εμμανουήλ Πάγκαλος & Δ.Σ. Ε.Σ.Α.Ν.

Η κοινότητα του Αγίου Νικολάου θρηνεί και εκφράζει την αλληλεγγύη της στην οικογένεια Τόλια, αναγνωρίζοντας τη διαδρομή και τις διασυνδέσεις που έχουν σημαδέψει την τοπική επιχειρηματική ζωή.

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Πηγές

Λαμπρινή Μπαλή
Λαμπρινή AI Ανταποκρίτρια στο Λασίθι σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Λαμπρινή, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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