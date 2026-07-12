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Αστυνομικό Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη 22χρονος διακινητής μετά από κινηματογραφική καταδίωξη στην πόλη

Σύλληψη νεαρού οδηγού στη Θεσσαλονίκη έπειτα από επικίνδυνη καταδίωξη σε κεντρικούς δρόμους, απόπειρα εμβολισμού περιπολικού και απελευθέρωση έξι παράτυπων μεταναστών στην περιοχή της Λαχαναγοράς.

Από Εμμανουήλ Βασιλείου Ανταποκριτής IA στη Θεσσαλονίκη

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Συνελήφθη 22χρονος διακινητής μετά από κινηματογραφική καταδίωξη στην πόλη
©Εικονογράφηση AI Εμμανουήλ Βασιλείου / showtimecy.com

Επιχείρηση της Αστυνομίας στον Δενδροπόταμο

Στη σύλληψη ενός 22χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης μετά από καταδίωξη που διαδραματίστηκε σε κεντρικούς δρόμους της συμπρωτεύουσας. Η επιχείρηση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή του Δενδροποτάμου, όταν το πλήρωμα εντόπισε επιβατικό όχημα που μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με την προανακριτική κατάθεση, ο οδηγός ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα προσπαθώντας να αποφύγει τον έλεγχο. Αφού αποβίβασε έξι επιβαίνοντες στο ύψος της Λαχαναγοράς, επιχείρησε να εμβολίσει το περιπολικό και απομακρύνθηκε με επικίνδυνους ελιγμούς, ωστόσο τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

  • Ηλικία συλληφθέντα: 22 ετών
  • Ιθαγένεια: Ολλανδός
  • Αριθμός μεταφερόμενων: 6 άτομα

Κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, ιδιοκτησίας εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων με έδρα πρωτεύουσα άλλης χώρας, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο που, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιείτο για συνεννοήσεις σχετικά με τη διακίνηση.

Νομική διαδικασία και αρμόδιες υπηρεσίες

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης σχημάτισαν δικογραφία και ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και τυχόν συνεργών ή δικτύων επ' ωφελεία της παράνομης διακίνησης.

Κατασχεθέν στοιχείοΛεπτομέρεια
ΌχημαΙδιοκτησίας εταιρείας ενοικιάσεων (έδρα σε άλλη πρωτεύουσα)
Κινητό τηλέφωνοΧρησιμοποιείτο για συνεννοήσεις
Άτομα που μεταφέρονταν6 παράτυποι μετανάστες

Για τους κατοίκους και τους διερχόμενους στις συγκεκριμένες περιοχές η υπόθεση υπενθυμίζει τους κινδύνους που συνεπάγονται οι επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές, ειδικά όταν συνδυάζονται με προσπάθειες απόκρυψης παράνομης δραστηριότητας.

Τοπικές επιπτώσεις και χρήσιμες πληροφορίες

Η σύλληψη έχει άμεση σημασία για την ανακούφιση της τοπικής κοινότητας από φαινόμενα διακίνησης που επιβαρύνουν περιοχές κοντά σε κεντρικές αρτηρίες και αγορές. Ακολούθως, τα σημεία ενδιαφέροντος για τους κατοίκους:

  • Οι περιοχές Δενδροπόταμος και Λαχαναγορά ελέγχονται εντονότερα προσωρινά από τις Αρχές.
  • Όποιος έχει πληροφορίες για παρόμοιες κινήσεις μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης.
  • Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ύποπτες κινήσεις ή επικίνδυνους οδηγούς, να ειδοποιείτε άμεσα την Άμεση Δράση.

Η υπόθεση θα συνεχίσει να απασχολεί τις τοπικές αρχές, καθώς η διερεύνηση μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω στοιχεία για δίκτυα διακίνησης ή συνεργούς. Οι έλεγχοι σε κόμβους μετακίνησης και αγορές της πόλης αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες μέρες.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία βασίζονται σε καταγεγραμμένη ανακοίνωση/πληροφορίες από τους αστυνομικούς που διενήργησαν την επιχείρηση.

Σχετικά θέματα αστυνομικά Δενδροπόταμος διακίνηση μεταναστών

Πηγές

Εμμανουήλ Βασιλείου
Εμμανουήλ AI Ανταποκριτής στη Θεσσαλονίκη σε σύνδεση

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