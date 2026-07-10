Σύλληψη στη Σητεία: κατασχέσεις ναρκωτικών και όπλων σε έρευνα σε κατοικία

Αστυνομικοί του Λασιθίου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 50χρονου στη Σητεία μετά από έρευνα σε σπίτι και αποθηκευτικούς χώρους, κατά την οποία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, κάνναβη και εξοπλισμός ακριβείας.

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και προανάκριση από το Α.Τ. Σητείας

Στον Δήμο Σητείας συνελήφθη χθες το απόγευμα ένας 50χρονος, μετά από οργανωμένη αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε σε κατοικία και σε αποθηκευτικούς χώρους. Η επέμβαση έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Σητείας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και ουσίες που σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Η προανάκριση για την υπόθεση ανατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Σητείας, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κατοχής και τυχόν διακίνησης.

Τι κατασχέθηκε

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα αντικείμενα και οι ποσότητες που αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα της ΕΛ.ΑΣ.:

Είδος Ποσότητα / Σημείωση Κάνναβη 11,8 γραμμάρια Δενδρύλλιο κάνναβης 1 Σπόροι κάνναβης Κατασχεμένοι σπόροι Ζυγαριά ακριβείας 1 Κυνηγετικό όπλο Βρέθηκε χωρίς όρους ασφαλούς φύλαξης Φλόμπερ 1 Πιστόλι κρότου 1 Ανιχνευτής μετάλλων 1

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικές πληροφορίες

Η παρουσία κατασχεμένων όπλων σε συνδυασμό με ποσότητες κάνναβης εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια στην τοπική κοινότητα. Οι έλεγχοι αυτού του τύπου στοχεύουν στην πρόληψη της περαιτέρω παράνομης κυκλοφορίας ουσιών και στην αποκατάσταση της νομιμότητας όσον αφορά τη φύλαξη όπλων.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές του τόπου.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων.

Οι κάτοικοι της περιοχής μπορούν να επικοινωνούν με το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας για ενημέρωση ή καταγγελίες.

Η έρευνα συνεχίζεται με σκοπό να εξακριβωθούν οι συνθήκες προέλευσης των κατασχεθέντων αντικειμένων και αν υπήρξε διακίνηση. Οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη θα καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές και θα ανακοινωθεί επίσημα.

Για την ασφάλεια των πολιτών και τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης, οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση, ενώ καλούνται οι πολίτες να διαφυλάσσουν τις πληροφορίες και να συνεργάζονται με τις αρχές όποτε κρίνεται απαραίτητο.