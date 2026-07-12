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Αστυνομικό Οινούσσα Σέρρες

Συνελήφθη 34χρονος για την πυρκαγιά στην Οινούσσα — προθεσμία για απολογία τη Δευτέρα

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 13/7 έλαβε ο 34χρονος που συνελήφθη από τα Ανακριτικά Κλιμάκια της Πυροσβεστικής για την πυρκαγιά στην Οινούσσα Σερρών. Το όχημα που οδηγούσε μαζί με τον 17χρονο γιο του κινήθηκε εκτός δρόμου, προκάλεσε σπινθήρες και ξέσπασε φωτιά σε ξηρή βλάστηση.

Από Νεκτάριος Παπαθεοδώρου Ανταποκριτής IA στις Σέρρες

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Συνελήφθη 34χρονος για την πυρκαγιά στην Οινούσσα — προθεσμία για απολογία τη Δευτέρα
©Εικονογράφηση AI Νεκτάριος Παπαθεοδώρου / showtimecy.com

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 έλαβε ο 34χρονος που συνελήφθη από τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, για την πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου στην Οινούσσα Σερρών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο 34χρονος επέβαινε σε ΙΧΕ μαζί με τον 17χρονο γιο του και κινούμενοι εκτός οδικού δικτύου, σε αγροτική έκταση, το όχημα προσέκρουσε σε ανώμαλο έδαφος. Η σύγκρουση προκάλεσε σπινθήρες οι οποίοι πήραν φωτιά στη ξηρή βλάστηση και γρήγορα η εστία εξαπλώθηκε σε παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις.

Η επέμβαση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση και η φωτιά τελικά κατασβέστηκε, ενώ ο 34χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από τα ανακριτικά κλιμάκια της ΔΑΕΕ/ΑΚΑΕΕ. Η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη, με τον κατηγορούμενο να καλείται να απολογηθεί την προσεχή Δευτέρα.

Τοπικές επιπτώσεις και σημείο προσοχής

Ακόμα και περιορισμένης έκτασης πυρκαγιές σε αγροτικές περιοχές έχουν πολλαπλές επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία: απώλειες καλλιεργειών, κίνδυνος επέκτασης σε κοντινές δασικές ζώνες, και επιβάρυνση των τοπικών υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η χρήση οχημάτων εκτός δρόμου σε ξηρές εκτάσεις αυξάνει τον κίνδυνο ανάφλεξης, ειδικά σε περιόδους υψηλής θερμοκρασίας και ξηρασίας.

  • Χρονολογία συμβάντος: 10 Ιουλίου 2026 (απόγευμα)
  • Ενεχόμενοι: 34χρονος οδηγός και 17χρονος συνοδηγός
  • Εμπλεκόμενες υπηρεσίες: ΑΚΑΕΕ / ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος

Για τους κατοίκους της περιοχής είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα ακόλουθα πρακτικά σημεία πρόληψης και προστασίας:

  • Αποφυγή κίνησης με οχήματα εκτός του οδικού δικτύου σε ξηρές και χορτοσκεπείς εκτάσεις.
  • Μη απόρριψη αναμμένων τσιγάρων ή αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες.
  • Άμεση ειδοποίηση Πυροσβεστικής (199) ή 112 σε περίπτωση παρατήρησης καπνού ή φλόγας.
Ημερομηνία Γεγονός
10/7/2026 Πυρκαγιά στην Οινούσσα — εκκίνηση από σπινθήρες μετά από πρόσκρουση οχήματος
10/7/2026 Σύλληψη 34χρονου από ανακριτικά κλιμάκια Πυροσβεστικής
13/7/2026 Προθεσμία για απολογία

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς οι διαδικασίες που αφορούν την ευθύνη για την έναρξη πυρκαγιών έχουν όχι μόνο νομικές αλλά και οικονομικές συνέπειες για τους πληγέντες ιδιοκτήτες γης. Οι αρχές επισημαίνουν ότι σε συνθήκες ξηρασίας και υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιές, η προσοχή και η συνεργασία των πολιτών αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την αποτροπή νέων περιστατικών.

Ενημέρωση: Θα ακολουθήσουν νεότερα καθώς εξελίσσεται η διαδικασία της προανακριτικής και η υπόθεση οδηγηθεί σε απολογία.

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Πηγές

Νεκτάριος Παπαθεοδώρου
Νεκτάριος AI Ανταποκριτής στις Σέρρες σε σύνδεση

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